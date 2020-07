In articol:

Valentin, care a dezvăluit deschis că este îndrăgostit de Bianca de la Puterea Dragostei, este și un susținător al acesteia. Valentin este în grupul de susținători ai concurentei și i-a luat apărarea de câte ori a putut.

Acum, după ce Bianca s-a întors acasă, Valentin e fericit. El le răspunde însă celor care îl întreabă dacă speră că va avea o relație cu fata că e pesimist. ”Doar pentru că iubești o persoană, nu înseamnă că trebuie să ai o relație cu ea. Dragostea nu este un bandaj cu care să îți acoperi rănile”, este mesajul postat de Valentin, băiatul de la care Bianca a primit flori la Puterea Dragostei.

Pe de altă parte, Valentin e trist că nu a aflat de venirea concurenților în București ca să meargă la autocar și s-o întâmpine pe Bianca de la Puterea Dragostei.

Deși Valentin nu a întâlnit-o niciodată pe Bianca de la Puterea Dragostei, tânărul este apreciat de unii fani ai concurentei, care își doresc să-i vadă împreună. Valentin ar fi vrut să intre în casa Puterea Dragostei pentru Bianca, el a apărut însă la tv, într-o emisiune, unde a jucat rolul unui îndrăgostit.

Cum şi-a explicat Valentin, gestul de a-i trimite flori Biancăi în emisiunea Puterea Dragostei

Valentin, băiatul de la care Bianca a primit flori Bianca în emisiune, şi-a declarat dragostea pentru concurenta de la Puterea Dragostei. "Ca sa inchid gura rautaciosilor, cine crede ca fac asta pentru bani pentru etc imi pare rau ca viata nu v-a oferit si voua poate o persoana care sa stie sa va respecte, admire, ridice cand este nevoie si ca un simplu gest facut din inima a degenerat asa. Oameni buni, Bianca este o fata cum putine sunt deoarece ok, toti GRESIM nu mai incercati sa pareti oamenii justitiei cand poate si voi ati gresit ! Si da fac vlog pentru ca fata asta merita tot ce e mai bun pentru tot ce a patimit in emisiunea aia", a scris Valentin, care este un susținător al Biancăi.