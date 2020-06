In articol:

Scandalul dintre Daiana și Ella a ajuns mult prea departe! Se pare că Daiana nu a mai rezistat și a sărit la bătaie la Ella, provocându-i mai multe vânătăi și zgârieturi. Ba mai mult, Daiana a amenințat-o că o va bate și la hotel.

Ligi de la Puterea Dragostei a fost acuzată că ea și Andreea Pirui au întărâtat-o pe Daiana să o bată pe Ella, în condițiile în care și cele două concurente au mai avut mici înțepături cu Ella.

Ligi de la Puterea Dragostei răspunde acuzațiilor! Ce spune despre bătaie dintre Daiana și Ella

Ligi a fost întrebată de o fană pe un live care este adevărul despre bătaia dintre cele două concurente. Ligi spune că se simte subestimată și niciodată nu ar încuraja pe cineva la bătaie.

Citeste si: Furia s-a dezlănțuit la Puterea Dragostei! „Daiana a aruncat cu o vază în ea, a scuipat-o și a tras-o de păr pe Ella” Detalii șocante din culisele emisiunii

„E bine că ai pus această întrebare! Nu! Pe Daiana nu a pus-o nimeni să o bată pe Ella, ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu știu de unde s-au tras concluziile astea, dar vreau să spun că sunt exagerat de eronate și în al doilea rând, mă simt subestimată și nu am avut nimic de împărțit cu ea. Dacă am avut nemulțumiri a adresa ei consider că i le-am spus, dar să ajungeți până aici, deja foarte deplasat. Fiecare își rezolvă problemele aici. Știu că toată lumea aberează. O să vedeți emisiunea”, a spus Ligi pe live.

Citeste si: Fanii Puterea Dragostei s-au înfuriat! „Cerem DESCALIFICAREA concurentei”

Ligi a spus că ea a rugat-o pe Ella să facă un live în care să vorbească și cu fanii ei despre cele întâmplate la filmări.

„Nu mă târâți pe mine.Eu nu sunt un jandarm aici. Nu am fost angajată să fiu jandarm să intervin în lupte, dar nu știu de ce considerați că suntem toți pe un buletin. Fiecare e pe buletinul lui și fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă fetele astea au avut o neînțelegere de ce trebuie să fie implicate și prietenele ei”, a mai spus Ligi pe live.

Citeste si: Daiana flirteaza cu Renat, sub ochii fostului iubit. "Moare Gabi!" Ce e in inima lui Gabriel

În live-ul Ligiei a apărut și Ella la un moment dat și le-a spus internauților să o voteze pe Ligi.