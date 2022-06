Lili Sandu lămurește criticile și zvonurile apărute în mediul online: "Aveam nevoie de momentul meu, în care eram doar eu cu mine, în care beam un pahar de vin și am spus că m-am refugiat în alcool"

In articol:

Lili Sandu este apreciată pentru frumusețea ei, dar poate tocmai asta i-a făcut pe mulți să nu o asculte destul. O femeie matură devenită mamă care a acumulat experiențe ce i-au schimbat perspectiva și o fac să aprecieze mai mult lucrurile importante.

Lili Sandu, clipe cumplite după ce a născut

În urmă un an și câteva luni, Lili Sandu a dat naștere unui băiețel minunat. Poate spune că este o femeie cu adevărat împlinită. Însă, până să ajungă aici, a tras mult, mai ales în perioada post-natală. Invitată în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Lili Sandu și-a deschis sufletul și a explicat prin ce a trecut după ce a născut și de ce a precizat că alcoolul a fost refugiul ei, afirmație care a propulsat-o în centrul discuțiilor.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se căsătoresc? Declarațiile făcute de artist: „Cu acte și fără...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Au existat momente destul de dificile în primul an de maternitate în viața mea, existau momente în care efectiv eram în baie și plângeam, pentru că erau niște sentimente și stări pe care le aveam și nu puteam să le gestionez și atunci aveam nevoie de momentul meu, în care eram doar eu cu mine, în care beam un pahar de vin și am spus că m-am refugiat în alcool. Era vorba strict de acele momente. Eu mi-am alăptat copilul timp de un an și aproape patru luni, deci clar nu aveam cum să dau pe gât. Dar, într-adevăr, stările pe care le-am avut în primul an de maternitate au fost atât de diferite și un carusel de emoții atât de intens, încât eu nu știam despre asta." , a declarat Lili Sandu.

Lili Sandu: "Îmi ziceam că sunt ok, eu nefiind ok"

Multe mame întâmpină probleme la nivel emoțional după naștere. Printre ele se numără și Lili Sandu, care a deși se bucura de fiecare secundă petrecută cu bebelușul ei, în interiorul ei era o adevărat luptă. Vedeta s-a pierdut pentru câteva momente, însă dragostea și dorința de a avea grijă de cel mic au readus-o cu picioarele pe pământ.

"Înainte să nasc, toată lumea îmi spunea cât de minunat o să fie, iar eu așteptam minunăția, care a fost, pentru că atunci când mi-am ținut copilul în brațe, am renăscut. Dar, a fost foarte dificil să înțeleg stările prin care treceam, pentru că exista epuizare fizică, mentală, pentru că eu nu știam ce fac. Atât de mult mi-am dorit copilul ăsta, încât îmi ziceam că sunt ok, eu nefiind ok practic. Nu am avut ajutor, a fost și momentul acela de vârf al pandemiei, am fost și însărcinată în pandemie și, cumva, toate astea se adună. În momentul în care nu le recunoști, se adună una peste alta și explodezi. Îți pierzi identitatea ta ca femeie.", a mărturisit Lili Sandu, în podcastul Acasă la Măruță.