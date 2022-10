Lili Sandu, secretul unei siluete suple! A renunțat la acest aliment de 14 ani

In articol:

Lili Sandu se poate declara o femeie fericită și împlinită, asta pentru că la vârsta de 43 de ani se bucură de o familie extrem de frumoasă, dar și de numeroase realizări pe plan profesional. De asemenea, fanii actriței, în special fanele, au fost mereu curioase să afle ce face aceasta pentru a se menține în formă, având în vedere că are un fizic de invidiat.

Astfel, nu de mult, Lili Sandu a împărtășit cu admiratoarele sale ”secretul” unei siluete suple, explicând cu exactitate ce face pentru a se menține în formă.

Care este alimentul la care Lili Sandu a renunțat de 14 ani

Lili Sandu a dezvăluit recent cum se menține în formă. Actrița spune că a renunțat la carne în urmă cu 14 ani, atunci când a decis să urmeze și un regim strict vegan. De asemenea, cu timpul, șatena a învățat să consume alimentele ce îi fac bine, reușind astfel să-și echilibreze regimul alimentar.

Totodată, Lili Sandu este o iubitoare a sportului, motiv pentru care nu ratează nicio ocazie să meargă în sala de antrenament.

„Am renunțat la a mai consuma carne în urmă cu aproape 14 ani când am și urmat un regim strict vegan. În timp am învățat exact care sunt nutrienții care îmi fac bine și am reușit să îmi echilibrez regimul alimentar în așa fel încât să mănânc sănătos, dar să mai am și eu „scăpări”, în general la dulciuri. Iubesc să fac sport și oricând am timp, nu ratez să ajung la sală sau să ies în parc să alerg”, a declarat Lili Sandu pentru Ego.ro.

În același timp, Lili Sandu spune că nu a avut probleme cu greutatea de-a lungul timpului, căci mereu a avut grijă de corpul său.

„Nu am avut prea mari probleme cu greutatea deoarece mereu am avut grijă de mine și de corpul meu. Nu doar pentru cum arătam, ci pentru că îmi doream să fiu sănătoasă. Evident, am avut și eu creșteri în greutate când am rămas însărcinată și după naștere. Dar am revenit atunci când am fost pregătită la modul de viață de dinainte, renunțând la „excesele culinare” din timpul sarcinii și iată că în prezent sunt bine, dar mai ales împăcată cu mine”, a mai spus aceasta.

Lili Sandu [Sursa foto: Instagram]