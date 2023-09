„Liniștea de dinainte furtunii” Iulia Vântur, mesajul cu care a surprins pe toată lumea! Imaginile vorbesc de la sine

In articol:

Iulia Vântur trăiește o viață de vis în India, acolo unde s-a mutat în numele iubirii în urmă cu mai mulți ani. Cu toate acestea, nu a uitat deloc de țara sa natală și de valorile care contează cu adevărat în România.

Prezentatoare TV, actriță și cântăreață, vedeta demonstrează pe zi ce trece că se pricepe de minune la toate, însă, ori de câte ori are ocazia, se mândrește cu locul în care a crescut și în care s-a format. Fiind originară din Iași, se bucură nespus atunci când vede că acolo se nasc din ce în ce mai multe tinere talente, pe care nu ezită să le promoveze, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Cu puțin timp în urmă, Iulia Vântur a descoperit un tânăr în mediul online, originar din Iași, care are un talent deosebit la pictură. Vedeta i-a făcut cunoscute o serie de tablouri pe care tânărul le-a creat, postând și un mesaj emoționant în mediul online, prin care a dat de înțeles că este tare mândră de faptul că micuțul s-a născut chiar în locul ei natal.

Fiecare pictură pe care acesta a creat-o poartă și o denumire sugestivă, printre care se numără:

„Mă simt atât de mândră să știu că acest tânăr pictor talentat este din același oraș în care m-am născut și că talentul său a fost recunoscut și premiat la nivel internațional.” , a scris Iulia Vântur în mediul online.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Bucăți dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă, descoperite în România! Forțele MApN, în alertă- stirileprotv.ro

Citește și: Iulia Vântur, însărcinată pentru prima dată, la 43 de ani?! Chiar ea s-ar fi dat de gol pe covorul roșu: „Copilul va fi cu siguranță foarte frumos”

Iulia Vântur și-a petrecut ziua de naștere în absența lui Salman Khan

În urmă cu circa o lună, Iulia Vântur a împlinit vârsta de 43 de ani, însă și-a petrecut ziua de naștere departe de India și, implicit, departe de Salman Khan. Vedeta a fost prezentă în Dubai, însă toată lumea a observat că a fost singură în acele momente, fără partenerul ei de viață.

Cu toții s-au întrebat care ar fi fost motivul pentru care cei doi nu au fost împreună într-o zi atât de specială, însă Iulia Vântur a lămurit imediat problema. Se pare că vizita sa în Dubai a fost prelungită din cauza faptului că nu s-au finalizat la timp proiectele pe care le avea în desfășurare, motiv pentru care a fost nevoită să rămână acolo chiar și de ziua de naștere, chiar dacă acest lucru a însemnat să fie departe de actorul de la Bollywood.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: ”Toată lumea a fugit în stradă, le-a fost frică să se întoarcă în casă”. Mărturiile cutremurătoare ale unor români după cutremurul din Maroc- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini spectaculoase de la nunta surorii Georgianei Lobonț! Cântăreața a întrecut-o pe mireasa cu ținut aleasă- radioimpuls.ro

„Planul inițial era să-mi petrec ziua în India însă pentru că nu s-a finalizat la timp proiectul, a trebuit să rămân în Dubai așa că am petrecut cu prietenii din Dubai, adunați de prin toate colțurile lumii. A fost neașteptat de frumos! Prima petrecere a fost în cea mai înaltă clădire din lume, în cel mai “la înălțime” restaurant din lume, așa că dorința îmi va fi sigur împlinită, fiind și mai aproape de ceruri.

Am cântat, am dansat, am spart farfurii la propriu, la Opa, am făcut țăndări tot ghinionul. Gata, de acum doar de bine să auzim!”, a mărturisit Iulia Vântur, conform click.ro.

Citește și: Iulia Vântur a dat cărțile pe față! Care este adevăratul motiv pentru care Salman Khan nu a participat la ziua sa de naștere: „A fost neașteptat”