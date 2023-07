Iulia Vântur a dat cărțile pe față! Care este adevăratul motiv pentru care Salman Khan nu a participat la ziua sa de naștere: „A fost neașteptat”

In articol:

Iulia Vântur se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a renunțat la cariera în televiziune pe care și-o construise în țara noastră și a decis să se mute în India. Însă și acolo a avut parte de un succes colosal, iar în scurt timp a devenit actriță și cântăreață, cucerind pe toată lumea cu frumusețea sa.

Iulia Vântur se poate consideră o femeie împlinită din toate punctele de vedere, întrucât are succes și în plan profesional și în cel personal.

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan, fiind împreună de 10 ani.

Recent, Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua. Cu ocazia împlinirii a 43 de ani, actrița a petrecut pe măsură, într-un local de lux din Dubai. Cu toate acestea, partenerul său de viață nu a participat la petrecere, iar internauții au observat imediat acest detaliu.

De ce nu a participat și Salman Khan la petrecere?

Iulia Vântur a avut parte de o aniversare de lux în Dubai. Vedeta a petrecut alături de prietenii săi, într-un decor de vis. Pe rețelele de socializare, acolo unde ține deseori legătura cu fanii săi, artista a postat mai multe imagini și videoclipuri de la petrecerea sa.

Fără doar și poate, admiratorii săi au observat rapid că iubitul său, Salman Khan a lipsit, motiv pentru care nu au ezitat să întrebe de ce nu a fost și el prezent.

De ce nu a participat Salman Khan la aniversarea Iuliei Vântur? [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

Citește și: „Unde e Salman Khan?” Imaginile cu Iulia Vântur, care au împânzit internetul. Cu cine și-a petrecut, de fapt, ziua de naștere în Dubai. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară

Acum, Iulia Vântur a mărturisit care a fost adevăratul motiv pentru care partenerul său de viață nu a putut fi alături de ea atunci când a împlinit frumoasa vârstă de 43 de ani.

Se pare că artista a fost prinsă cu mai multe proiecte în Dubai, deși inițial ar fi trebuit să sărbătorească în India. Nu a mai ajuns la timp pentru ziua sa de naștere, astfel încât a petrecut cu prietenii săi din orașul luxos.

Citește și: „Nu mai vreau nimic de la el, doar să-i fie bine” Iulia Vântur a vorbit deschis despre despărțirea care a șocat lumea showbizului! Ce spunea vedeta despre Marius Moga?

Citeste si: „Un lucru foarte nasol pe care mi-l amintesc înainte de chestia asta e că atunci când ne certam tot mă amenința.” Cum o amenința Daniel Balaciu pe Dana Roba în timpul certurilor- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

„Planul inițial era să-mi petrec ziua în India însă pentru că nu s-a finalizat la timp proiectul, a trebuit să rămân în Dubai așa că am petrecut cu prietenii din Dubai, adunați de prin toate colțurile lumii. A fost neașteptat de frumos! Prima petrecere a fost în cea mai înaltă clădire din lume, în cel mai “la înălțime” restaurant din lume, așa că dorința îmi va fi sigur împlinită, fiind și mai aproape de ceruri.

Citește și: Iulia Vântur, alături de un român celebru, după ce în ultima perioadă nu s-a mai afișat cu Salman Khan! Reacțiile fanilor au împânzit internetul: „Felicitări!”

Am cântat, am dansat, am spart farfurii la propriu, la Opa, am făcut țăndări tot ghinionul. Gata, de acum doar de bine să auzim!”, a mărturisit Iulia Vântur pentru click.ro.