Lino Golden și Alex Velea sunt într-un scandal teribil de când artistul a decis să își vadă singur de drum. Deși până la momentul actual, tânărul a fost îndrumat la orice pas de către iubitul Antoniei, se pare că acesta a decis să își urmeze propria cale.

Lino Golden, mesaj dur pe rețelele de socializare

Relația dintre Alex Velea și Lino Golden a avut de suferit în ultima perioadă, după ce tânărul a decis să pună stop colaborării. Totuși, se pare că un membru din echipa lui Alex Velea, Zanni, l-a atacat subtil pe Lino. Se pare că tânărul s-ar fi luat de tatăl lui Lino, care nu mai este în viață.

În momentul în care a aflat despre acest atac la persoană, cântărețul a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare. Acesta mai suține că numărul de telefon personal al lui a fost postat de către acest nou membru din echipa lui Alex Velea.

"Că ați râs de aspectul meu-am întețeles. Că mi-ați spus numărul de telefon online-am înțeles. Dar să râdeți și să faceți mișto de tatăl meu care este mort mi se pare penibil, jignitor și o lipsă totală de creștere. Tu necunoscutule încerci să îți faci un nume prin jigniri și profiți de situație. Mai jignitor mi se pare faptu că se permite să faci așa ceva. Numele ți-l faci prin muncă, cum am făcut EU!", a scris Lino în mediul online.

Lino Golden, detalii despre intervenția chirurgicală

În urmă cu doar două zile, Lino a suferit o intervenție chirurgicală și a postat prima imagine cu el după operație. Se pare că tânărul a recurs la această intervenție după ce a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme. Acesta și-a îndepărtat grăsimea și surplusul de piele din zona pieptului.

"Am trecut prin multe lucruri ca sa ajung aici. S-a ras de mine cand eram gras, am slabit 30 de kg, am ramas cu exces de piele pentru ca am slabit prea repede asa ca am avut nevoie de aceasta operatie pentru mine in primul rand. Nu va lasati afectati de oamenii care va judeca.

Multumesc lui Dumnezeu pentru ambitie si lui @dr.florinjuravle pentru munca lui. #DacaVreiPoti 🙏🏼🙏🏼 ❤️❤️", a scris Lino pe Instagram.