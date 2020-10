Lino Golden s-a operat

Lino Golden a postat o imagine șocantă de pe patul de spital. Cântărețul a avut curaj de a poza la câteva ore după o operație prin care și-a îndepărtat grăsimea și surplusul de piele din zona pieptului. În termeni de specialitate, această intervenție se numește ginecomastie chirurgicală și costă în jur de 3.000 de euro.

De ce a postat Lino Golden imaginea din spital?

Fotografia șocantă postată de Lino Golden

Lino Golden a recurs la această intervenție chirurgicală după ce a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme. Cu toate acestea, rivalii săi din mediul online au continuat să-l atace pe considerente fizice. Abi a publicat în urm cu câteva luni o imagine la bustul gol și a râs de el că ”are sâni”. Acele imagini l-au afectat destul de mult pe Lino Golden, care le-a explicat fanilor săi că situația lui este una medicală și că indiferent cât de mult sport face, nu va putea scăpa de surplusul de piele decât pe cale chirurgicală. Ceea ce s-a și întâmplat, în urmă cu câteva zile.

Lino a plecat din echipa lui Alex Velea

Lino Golden, pe vremea când era la Survivor

Lino Golden a mai avut un motiv pentru care a postat această imagine. Recent, el s-a certat cu Alex Velea și a ieșit din gașca ”Golden Gang”, iar acest lucru i-a adus din nou atacuri, de această dată din partea foștilor lui colegi. ”Hai să vă zic ceva. Fix ”oamenii” care mă susțineau și îmi spuneau că o să fie bine legat de problema cu pielea, fix ăia râd acum de mine. Păi e frumos? Dacă altceva n-au ce să comenteze? Și știu că n-au nici 1% din ce au alții, de ce poți să te iei? Ăsta e nivelul lor”, a mai scris Lino Golden pe contul lui de Instagram.

Lino Golden, 100 kilograme la 16 ani

“La 16 ani aveam 100 de kilograme, atunci am luat hotărârea că treuie să slăbesc. După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar; am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, a povestit Lino Golden în urmă cu ceva timp.