Lionel Messi, făcut praf la Barcelona! ” Mulți suferă din cauza acestui pitic plin de hormoni de creștere”! Totul a pornit de la salariul vedetei

Salariul lui Lionel Messi de la Barcelona a ajuns în presa spaniolă, considerat unul...”faraonic”

Lionel Messi, regele actual al fotbalului mondial, lăudat de o lume întreagă, mai ales după ce a cucerit titlul suprem în Qatar, cu selecționata Argentinei, are parte și de critici. Mai mult, chiar de jigniri destul de urâte. Ele vin…în mod surprinzător, de la membri din conducerea clubului FC Barcelona, care l-au numit pe genialul jucător… ”șobolan de canalizare”.

Lionel Messi, în vârstă de 35 de ani, a plecat de la Barca în vara lui 2021, cu destinația…Paris, după ce, cu șase luni în urmă, publicația spaniolă ”Mundo Deportivo” îi publicase salariul la clubul catalan și contractul lui, considerat de-a dreptul ”faraonic”.

La vremea respectivă, s-a ajuns la concluzia că acel contract al lui Lionel Messi ar fi ajuns în presă trimis de membri ai conducerii clubului spanio, iar cei de la Sport.es

au menționat că ar fi fost vorba despre directorul juridic Roman Gomez Ponti și directorul general Oscar Grau.

”Barto, sincer, nu poți să fii atât de bun cu acest șobolan de canalizare”

Digi Sport scrie că în cotidianul iberic s-a prezentat și un mesaj pe care Roman Gomez Ponti l-ar fi trimis în grupul de Whatsapp în care erau cei din conducerea Barcelonei, inclusiv președintele de atunci, Josep Bartomeu.

Fostul director juridic al clubului l-a jignit în mod grosolan pe Lionel Messi.

”Barto, sincer, nu poți să fii atât de bun cu acest șobolan de canalizare. Clubul i-a dat totul, dar el se comportă ca un dictator, vrea să decidă transferurile, cui i se prelungește contractul, sponsorii, doar ca să-i fie lui bine”, a scris Roman Gomez Ponti în mesajul către Josep Bartolomeu.

În plus, fostul oficial al Barcelonei făcea referire și la un presupus mesaj pe care Lionel Messi i l-ar fi trimis lui Josep Bartomeu, în perioada pandemiei. ”Mulți suferă din cauza acestui pitic plin de hormoni de creștere, care-i datorează Barcelonei viața. Când e rău, vine cu celebrul mesaj: ”Presi, poți scădea salariile tuturor, dar nu te atinge de al meu și de al lui Suarez”!”, a mai scris Roman Gomez Ponti.

”Îi vom mulţumi mereu lui Messi pentru ce a făcut aici, dar clubul vine înaintea oricui”

Digi Sport mai menționează că mesajul a fost transmis de Roman Gomez Ponti pe grupul comun chiar în ziua în care cotidianul ”Mundo Deportivo” a prezentat publicului salariul lui Lionel Messi și Barcelona a venit cu un comunicat în care susținea că cei din club nu au nicio implicare. ”Sunt de acord cu multe lucruri, dar Barcelona vine pe primul loc și un astfel de articol dăunează imaginii clubului”, a fost răspunsul dat de Josep Bartomeu pe grupul de Whatsapp.

La plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona, noul președinte ales al clubului, în 2021, a explicat public de ce echipa blaugrana s-a despărțit de jucătorul său genial. ”Am venit aici să explic situaţia în care am ajuns în negocierile cu Leo Messi. Aş fi vrut să fiu aici cu Messi, în faţa dumneavoastră, dar trebuie să trăim în lumea reală. Fără contractul lui Messi, plafonul salarial ajunge la 95% din cheltuieli. Cu salariul lui Messi, ar fi ajuns la 110%.

Regulile Ligii Profesioniste sunt dictate de fair-play-ul financiar. Ştiam această situaţie, atunci când am venit aici, dar după audit am aflat că cifrele sunt mult mai rele decât ni s-a spus iniţial. Pierderile clubului sunt mult mai mari decât credeam. Actualele contracte formează o masă salarială uriaşă, iar totul e legat de fair-play-ul financiar. Din acest motiv, n-am putut să ne încadrăm în fair-play-ul financiar cu contractul lui Messi.

Îi vom mulţumi mereu lui Messi pentru ce a făcut aici, dar clubul vine înaintea oricui. Când am înţeles care e situaţia reală, am înţeles că nu putem pune clubul într-o situaţie riscantă. Singura variantă prin care Messi putea semna ar fi fost să acceptăm oferta Ligii, dar această operaţiune ar fi pus clubul în pericol în următorii 50 de ani. Nu puteam face asta! Messi a vrut să stea, noi am vrut să-l păstrăm”, a spus Juan Laporta.