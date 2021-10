LIVE STREAM ONLINE "Doctorul minune", luni, 11 octombrie 2021. Cum poți să vezi video online noul episod. Ali, în fața unei situații dificile

In articol:

Episod NOU "Doctorul minune", 11 octombrie 2021. Veștile teribile nu se mai opresc în spital. Ali face subiectul unei anchete, iar comisia medicală verifică modul în care acesta a acționat în cazul lui Kivilcom. Noul episod "Doctorul minune" este difuzat de la ora 20:00 la Kanal d și live online pe kanald.ro.

În această seară, de la ora 20:00, în “Doctorul minune”, medicii spitalului Berhayat primesc o veste teribilă.

O serie de întâmplări neașteptate îi așteaptă pe protagoniștii “Doctorul minune”, într-un nou episod al serialului, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D și live stream online pe kanald.ro.

După ce o explozie nefericită a avut loc în spital, Kivilcim, care era însărcinată, și-a pierdut viața. Cel care decide că trebuie operată de urgență este Ali. Acum, comisia medicală a spitalului verifică dacă medicul rezident a luat decizia corectă.

Profesorul Adil este încrezător că Ali va ieși cu bine din această teribilă poveste.

Cu toate acestea, Adil dă semne că nu se simte prea bine și ajunge în stare gravă la Urgență. Colegii medici nu vor să îl anunțe, încă, pe Ali despre starea gravă în care se află Adil... La investigații, dr. Ferman și Tanju sunt șocați când descoperă afecțiunea teribilă de care suferă profesorul.

Ali ar putea fi afectat de rezultatul anchetei din spital

Ali a fost convins că a luat cea mai bună decizie în cazul pacientei Kivilcim. El a făcut tot posibilul să o salveze, însă organismul său a cedat. Acum Ali este în vizorul comisiei de cercetare. Dacă ancheta va arăta că Ali nu a luat cea mai bună decizie în privința operației pacientei însărcinate, medicul rezident riscă să fie eliminat din spital.

Ali, care la rândul său suferă de sindromul savantului, o formă de autism, a demonstrat de mic că are o inteligență strălucită. A reușit să termine primul Medicina și a ajuns medic rezident cu șanse reale să fie în rândul medicilor de elită. Numai că el are la dispoziție șase luni să demonstreze că merită acest loc, iar o greșeală de acest gen l-ar costa cariera de medic. Ali își dorește de mic să salveze vieți, iar după ce fratele său a murit sub privirile sale și-a promis că va salva în special copiii. În această seară vom afla ce decizie va fi luată în privința lui Ali.