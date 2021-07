LIVE TEXT - MAREA FINALĂ SURVIVOR ROMÂNIA 2021. Zanni este câștigătorul sezonului 2

In articol:

UPDATE 01:07 Zanni este câștigătorul Survivor România 2021!

UPDATE 00:07 Marius Crăciun este eliminat din competiția Survivor România. Zanni se califică în marea finală.

UPDATE 22:50 Andrei Dascălu este primul finalist la Survivor România.

Zanni intră la votul publicului

UPDATE 21:35 Marius Crăciun intră la votul publicului înainte de finala Survivor România. Zanni si Andrei Dascălu se luptă pentru colanul de imunitate

UPDATE 21:25 Zanni se califică în etapa următoare și luptă pentru colanul de imunitate.

UPDATE 20:20 Ana Porgras, mesaj pentru Zanni. „Știu că v-ați străduit, băieți, dar îmi doresc din tot sufletul să câștige Zanni. Nu am cuvinte să spun cât de mândră sunt de el.”

UPDATE 20:17 Foștii concurenții Survivor România au ajuns în Dominicană și sunt alături de Zanni, Marius Crăciun și Andrei Dascălu.

UPDATE 20:11 Seara debutează cu două jocuri.

Concurentul care pierde primul joc va intra la votul publicului. Ceilalți doi se vor lupta în al doilea meci pentru colanul de imunitate.

Marius Crăciun: Mă bucur că sunt în această etapă. Am spus că o să fie foarte greu. Nu știam cum o să mă descurc. Știma că pot face față oricărui obstacol. Am trecut prin gruel ăsta și mulțumită lui Andrei. Sunt bucuros că sunt aici.

Andrei Dascălu: Când am intrat în competiție am fost bucuros și nu-mi dădeam prea multe șanse. Eram ultimul venit, ei deja aveau formate relații. Am văzut că sunt unul dintre cei mai buni din echipă, mă puneau să joc cu cei mai buni. Mi-a crescut încrederea în mine.

Știrea inițială

A început Marea Finală Survivor România 2021 și în doar câteva ore vom afla cine este desemnat câștigătorul competiției din Republica Dominicană.

Marea Finală Survivor România 2021

Un singur concurent va câștiga trofeul Survivor România și se va întoarce acasă după șase luni de competiție cu premiul în valoare de 50.000 de euro. Fanii emisiunii pot urmări finala sezonului 2 pe Kanal D și pot afla picanteriile din spatele camerelor de filmat pe site-ul WOWbiz.ro.

Zanni, din echipa Faimoșilor, Andrei Dascălu și Marius Crăciun de la Războinici se luptă pentru un loc în marea finală Survivor România 2021.

Culisele finalei Survivor România 2021

Îți spunem ce se întâmplă pas cu pas în culise și cum arată finalul competiției din perspectiva concurenților.

Cornelia Ionescu, îndrăgita prezentatoare a emisiunii online „Ștafeta Mixtă”, va pleca în Republica Dominicană împreună cu foștii concurenți din sezonul 2 și vă va oferi toate informațiile la cald.

Vă vom oferi imagini în exclusivitate cu foștii concurenți în aeroport, în avion, de la sosirea în Republica Dominicană, întâlnirea cu concurenții încă existenți în competiție, pregătirile pentru marea finală, interviuri emoționante de dinainte, dar și de după marea finală, când veți afla reacții la cald din partea câștigătorului, ale celorlalți finaliști, ale prezentatorului, îndrăgitului doctor Teo – alias „Tata Teo” și nu numai.

Imediat după Marea Finală vă invităm să urmăriți un interviu în exclusivitate pe canalul de Youtube thExclusive, unde vom intra în live cu marele câștigător Survivor România 2021, cu finaliștii și cu Dan Pavel.

Nu ratați un maraton marca WOWbiz.ro, dedicat finalei Survivor România! Vă așteptăm pe Facebook, aici, pe WOWbiz.ro, dar și pe conturile de youtube thExclusive și WOWnews!