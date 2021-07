Elena Marin, puternic susținută de acasă. Ce mesaje i-au transmis Andreea Bălan și Andreea Antonescu? "Suntem cu tine până la capăt, pentru că binele întotdeauna învinge!"

Elena Marin [Sursa foto: Captură Instagram] 13:49, iul 7, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Competiția Survivor se apropie cu pași repezi de final și, acum, toți finaliștii au cea mai mare nevoie să fie încurajați și susținuți de cei dragi. Așa se întâmplă și în cazul Elenei Marin, care este puternic încurajată de două dintre cele mai bune prietene ale ei, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, care i-au fost alături încă de la început și au crezut

în forțele ei de a face față tuturor provocărilor.

Ce mesaj de susținere a transmis Andreea Bălan pentru Elena Marin?

Aproape toată lumea știe că Elena Marin dansează pentru Andreea Bălan de ani buni, însă nu toți cunosc faptul că între cele două s-a legat o prietenie strânsă. Așa cum a fost încă de la început alături de ea, Andreea Bălan a ales să o susțină până la capăt pe faimoasă și să ceară ajutorul celor din fața ecranelor, pentru a-i oferi cât mai multe voturi dansatoarei: "Dragilor, eu îmi doresc foarte mult ca buna mea prietenă Elena să câștige această competiție, a luptat foarte mult să ajungă în finală, așa că vă rog din suflet să o votați la 1230, după ce se dă start vot. Haideți să fim alături de ea, merită să câștige, a muncit foarte mult.", a spus Andreea într-un clip postat pe Instagram.

Artista nu a fost singura care a avut ceva de spus, un mesaj de susținere a postat și Andreea Antonescu, chiar fostă colegă de competiție și de echipă cu Elena.

Care a fost mesajul Andreei Antonescu pentru fosta ei colegă?

Elena Marin s-a arătat foarte bucuroasă în momentul în care, pe parcursul competiției, în tabăra Faimoșilor a intrat Andreea Antonescu, cele două fiind prietene în viața reală. Acestea și-au fost alături reciproc în cele mai grele momente de la Survivor, însă nici după ce a părăsit competiția, Andreea Antonescu nu a renunțat să o susțină pe Elena.

Vedeta a ales să transmită public încurajările pentru faimoasă, dar nu a uitat nici de importanța pe care o are votul publicului, așa că i-a îndemnat pe telespectatori să o voteze cât mai mult pe Elena Marin: "Dragii mei, experiența Survivor se apropie de final. Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că am ținut încă din prima secundă cu Elena. Pentru ca Elena să se întoarcă acasă cu trofeul are nevoie de susținerea noastră, atât a mea, cât și a voastră. Tot ce avem de făcut este să votăm Elena! Hai Elena! Suntem cu tine până la capăt, pentru că binele întotdeauna învinge!", a spus Andreea Antonescu, într-un clip postat pe Instagram.