Concurentele de la „Bravo, ai stil! Celebrities” în ediția din această seară [Sursa foto: Kanal D]

Ediția din această seară de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este una plină de surprize. Jurații, dar și telespectatorii, sunt pregătiți să vadă ce surpriză le-au pregătit Andreea Tonciu și Alexandra Ungureanu

Emisiunea Bravo ai Stil Live Video Online pe Kanal D

Competiția stilistică Bravo, ai stil! Celebrities poate fi urmărită patru zile pe săptămână, de miercuri până vineri, de la ora 23:00, iar sâmbătă de la ora 22:30, la Kanal D, dar și online pe site-ul oficial Kanal D. Tot ce trebuie să faceți pentru a urmări emisiunea online este să intrați pe live video, accesând site-ul kanald.ro/live.

Ce vedeți astăzi, 24 septembrie, la Bravo, ai stil! Celebrities

Surpriză în ediția din această seară! Alexandra Ungureanu și Andreea Tonciu au acceptat provocarea și se vor stiliza reciproc. Chiar dacă sunt rivale în competiție, cele două trebuie să se concentreze să o pună în valoare pe cealaltă. Miza provocării este mare. Dacă ținuta vestimentară a Andreei Tonciu va primi 3 steluțe din partea juraților, acestea vor merge în clasamentul Alexandrei, cea care i-a stilizat tinuța, dar și vice versa.

Andreea Tonciu, după transformarea făcută de Alexandra Ungureanu[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu are câteva urme de regrete în urma provocării. „Da, imi pare rau. Am impresia ca toata lumea este acum cu ochii pe mine. Am si eu gentuta asta, sa mai acopar ce mai pot”, a declarat Alexandra Ungureanu în fața juraților.

Puteți să urmăriți transformarea celor două concurente de la ora 23:00, pe kanal D, dar și LIVE ONLINE pe Kanald.ro.