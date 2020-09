Ana Maria Lintaru e 100% naturala

Mai exact, așa cum chiar ea mărturisește, Ana Maria Lintaru a fost la un pas să ajungă la spital, zilele trecute, din cauza unei probleme serioase.

Îndrăgostită până peste cap, Ana Maria Lintaru a avut parte de o noapte cât se poate de dificilă chiar dacă era în brațele iubitului ei, fratele celebrei Naba, Ahmed. Iar în noaptea cu pricina s-a petrecut totul, lucru pe care Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” l-a povestit cu lux de amănunte, recunoscând că a fost la un pas să ajungă la spital și că singutul lucru care a oprit-o să meargă acolo a fost faptul că nu a avut, de fapt, cine să o ducă, iubitul focoasei concurente de la ”Puterea Dragostei” refuzând categoric.

”Vreau să vă spun că azi noapte am făcut o mișcare bruscă și m-am înțepenit de gât, din nou. Mi s-a mai întâmplat asta acum vreo lună, dar acum e nasol tare. Voiam să merg la spital, dar iubitul meu nu a vrut să mă ducă. El s-a întors pe partea cealaltă și eu am suferit. Eu nu am dormit deloc, aștept niște remedii”, a spus, râzând, dar vizibil afectată, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” e îndrăgostită

De ceva vreme încoace, mai exact, de prin luna iulie, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” este amorezată de un tânăr, fratele celebrei Naba, Ahmed. De altfel, cei doi par deja să aibă o relație cât se poate de serioasă, nopțile pe care și le petrec împreună devenind din ce în ce mai dese, iar apropiații lor vorbesc deja despre faptul că cei doi sunt la un pas să se mute împreună. De altfel, momentul în care Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei a recunoscut că are o relație coincide cu momentul în care frumoasa blondină, naturală 100%, a recunoscut că este îndrăgostită. ”M-a luat valul”, ne-a spus râzând Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” despre relația cu fratele Nabei de la ”Bravo, ai stil!”. ”De aceea am decis să fac publică relația”, explică Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.