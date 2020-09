Noul concurent de la Puterea Dragostei dansează cu Mădălina

UPDATE: Live Stream Online Puterea Dragostei, ediția de luni, 28 septembrie, a doua parte - VIDEO

Vezi Live Video Online Puterea Dragostei ce se va întâmpla în partea a doua a emisiunii de la Kanal D, de la orele 17:00.

După ce Akebono și Paul au fost descalificați în urmă unui scandal uriaș care s-a petrecut în casă, doi noi concurenți calcă pragul competiției. Rareș și Roberto au plecat la Istanbul cu gândul să le cucerească pe fetele din competiție.

Rareș are 20 de ani, este originar din Bihor și a venit cu gândul să o cunoscă pe Mădălina.

„Nu am un top 3, am doar un top 1. Mădălina, am venit să te cunosc!", a recunoscut Rareș emoționat.

Știrea inițială

O nouă problemă va avea loc în casă, după ce Paul și Akebono au plecat din casa Puterea Dragostei. Se pare că Marinescu a fost luat la rost de către ceilalți concurenți, iar cuvintele nu au fost deloc unele frumoase. În plus, concurentul nu a fost certat doar de către băieți, au intervenit și fetele în această discuție!

Marinescu, atacat de toți concurenții din casă

Lucurile iau o întorsătură neașteptată, după ce Paul și Akebono au fost descalificați din casa Puterea Dragostei. Ținta de la momentul actual pentru ceilalți concurenți este Marinescu, care va fi atacat de toți concurenții din casă. Alexandra și Mariana vor avea cuvinte dure de adresat pentru concurent, iar toate acestea din cauza faptului că Marinescu i-a cerut Marianei să încalce regulile și să se întâlnească pe ascuns, în afara competiției. Întreaga ediție de astăzi poate fi vizionată LIVE aici.

"Îmi ceri mie să încalc regulamentul"

Spiritele s-au încins destul de tare în casă, iar Marinescu este pus la zid de două concurente. Mariana face acuzări grave despre concurent, că îi cerea să se încalce regulile și să iasă să se întâlnească cu el afară.

Mariana: Te-am văzut că aici în acasă ești total paralel, ești ocupat cu băieții, dar pe Instagram vorbești altceva.

Marinescu: Vrei să fiu ocupat cu tine de acum încolo?

Mariana: Tu pe Instagram îmi ceri mie să încalc regulamentul și să ne vedem în afară!

Alexandra: Cu ce ești tu corect, Marinescule, când tu ai invitat-o pe Mariana afară? Tu ar trebui să ții ciocul mic, având în vedere că ai făcut lucruri pe care tu nu trebuia să le faci!

Noul concurent de la Puterea Dragostei dansează cu Mădălina

De asemenea, un nou concurent calcă în casa Puterea Dragostei, iar toate fetele vor fi încântate de noua apariție. Băiatul o va invita la dans pe Mădălina, iar primul contact se pare că îl va avea cu frumoasa șatenă. Toate aceste lucruri le puteți urmări în ediția din această zi de la Puterea Dragostei.