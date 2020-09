Paul și Marinesc, bătaie în casa Puterea Dragostei

Dacă în prima parte a emisiunii Puterea Dragostei am urmărit cum a decurs cearta cu Marinescu care l-a acuzat pe George că a făcut videochat, sau am asistat la discuția dintre Andreea și Seba, din care am înțeles că bărbatul vorbește ore în șir cu ea la hotel dar în cadrul emisiunii nici măcar nu o salută, în ediția de vineri, 25 septembrie, partea a doua, vom vedea cum un concurent este descalificat!

Are loc chiar și o bătaie în casa Puterea Dragostei: după mai multe replici tăioase și amenințări, Paul a sărit să-l ia la bătaie pe Marinescu. El a apucat masa care se afla în fața lui și a aruncat-o asupra lui. Următoarele cadre sunt cu Marinescu, care este încolțit de băieți și cu fetele care încearcă intre în casa băieților pentru a opri scandalul. La un moment dat se poate observa cum Marinescu fuge pe scări. Întreaga ediție poate fi vizionată LIVE aici.

Marinescu: Stai mă așa!

Paul: Ia bă mâna de pe mine, bă! Mai pune mâna pe mine și o să-ți fac capul ăla...

George: Băi, dar tu chiar nu te potolești. Te mănâncă într-una.