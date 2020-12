Livian de la Puterea Dragostei, adevărul despre relația cu Ligi: „A fost prima noapte când am dormit...”

Livian de la Puterea Dragostei a pus internetul pe jar, după ce a anunțat că urmează o colaborare muzicală alături de Ligi, fosta lui colegă de competiție din sezonul doi al emisiunii fenomen de la Kanal D.

Momentul mult așteptat se apropie cu pași repezi. „Este oficial! Am un anunț foarte important! Eu eu Ligi suntem într-o relație…. Suntem într-o relație cu muzica. Sperăm să vă placă!”, le-a spus Livian fanilor lui și ai lui Ligi.

Livian de la Puterea Dragostei si Ligi

Livian de la Puterea Dragostei, dezvăluiri despre piesa cu Ligi

Câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei a explicat, într-un vlog pe Youtube, despre faptul că s-a întâlnit cu Ligi, pentru a înregistra piesa mult dorită. „Am fost astăzi la studio să finalizez melodia pe care o fac în colaborare cu Ligi... Am fost astăzi la studio.. Așa o rușine, oarecum o rușine a fost, pentru că trebuia să ajung cu Ligi la o anumită oră. A fost prima noapte când am dormit aici la garsonieră și atâta de bine am dormit și de profund că m-am trezit la ora 12 și ceva.

Până am fost eu, până s-a trezit Ligi.. Am mers înainte, am tras partea mea, până a venit Ligi să tragă și partea ei, a trebuit să îl ținem pe domnul Sandu ciorbă. Oricum, a câștigat respectul meu. Știți cum se numește piesa?

Să știți că Ligi e... La reintrarea Ligiei în casă, eu am știut ce fată e. Am știut și am avut dreptate. Mi s-a confirmat pe zi ce trece. Între mine și ea nu există absolut nimic cu tentă...sexuală, să zic așa sau cu tentă sentimentală. Sentimentală poate că există, din pură prietenie, pentru că o respect, mă respectă, dar mai mult nu vine nici din partea mea, nici din partea ei”, a povestit Livian de la Puterea Dragostei, într-un vlog.