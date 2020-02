Livian a anunțat acum două zile pe contul lui de Youtube că s-a despărțit de Bianca, dar cu toate acestea, cei doi au continuat să se vadă. Aseară Livian a vorbit cu fanii lui de pe Instagrm, iar la un moment dat, a apărut și Bianca în cadru. Concurenta de la Puterea Dragostei stătea tolănită pe canapea în fața lui Livian și aștepta ca el să termine de vorbit cu fanii.

Ce spune Livian despre despărțirea de Bianca de la Puterea Dragostei

Livian si Bianca sunt cel mai iubit cuplu din casa Puterea Dragostei, iar vestea despărțirii celor doi a venit ca un șoc pentru fani. Cu toate acestea, cei doi nu au vorbit urât unul despre altul și au continuat să petreacă timp împreună.

Aseară, Livian a transmis un mesaj pe contul lui de socializare și face apel către fani să nu creadă toate zvonurile care circulă pe internet.

„Circulă multe ipoteze, multe idei, multe știri, multe teorii pe internet în legătură cu mine și Bianca. Nu vă luați după nimic.Ce vedeți la mine sau la Bianca, ăla e adevărul. Nu c9ontează cine zice, prieteni, oricine, nu contează. De la mine și de la Bianca o să vedeți numai adevărul.”, a spus Livian pe contul lui de Instagram.

Livian a anunțat că s-a despărțit de Bianca de la Puterea Dragostei

"Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: Eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine.

Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani.

Nu o să șterg pozele cu ea, video-urile cu ea. Dacă ne despărțim pe neînțelegere nu o să vorbesc urât cu ea. Pot să știu cele mai rele despre Bianca, nu vorbesc. Nici ea de mine. Fiindcă există iubire.", a spus Livian.