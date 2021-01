Livian, surpriză pentru o domnișoară misterioasă! Cum a fost surprins fostul concurent de la Puterea Dragostei?!

Livian a fost surprins într-o ipostază neașteptată!

Chiar dacă ultima perioadă nu a fost una extrem de bună din punct de vedere sentimental pentru Livian, se pare că începutul acesta de an îi dă posibilitatea să își rezolve problemele și pe acest domeniu. Fostul concurent de la Puterea Dragostei i-a făcut o surpriză unei domnișoare misterioase.

Livian de la Puterea Dragostei, surprins cu un buchet de flori

După despărțirea de Nicoleta, Livian nu stă prea bine din punct de vedere sentimental. Ruptura nu i-a prins deloc bine, iar acum, la început de an, tânărul se gândește serios să se stabilizeze și din acest punct de vedere. Astfel, în urmă cu scurt timp, fostul concurent de la Puterea Dragostei a fost surprins cu un buchet impresionant de flori.

Pe contul său de Instagram, fostul iubit al Biancăi Comănici a postat un filmuleț în care ține în mână un buchet de flori. Oare să fie o surpriză pentru o domnișoară misterioasă, la început de an?! Cert este faptul că tânărul ne pregătește o surpriză.

Livian de la Puterea Dragostei, surprins cu un buchet de flori[Sursa foto: Instagram]

Livian, mesaj emoționant pe rețelele sociale

În urmă cu scurt timp, câștigătorul de la Puterea Dragostei a postat un mesaj emoționant. Se pare că tânărul era într-o perioadă în care lucrurile nu arătau deloc bine pe plan sentimental, iar emoțiile erau transmise în tot felul de mesaje cu subînțeles.

Livian[Sursa foto: Instagram]

”Să nu îndrăznești să-mi reproșezi niciodată, nici măcar în glumă, că am plecat sau că n-am luptat pentru tine. Știi și tu, știm amândoi, că am luptat pentru noi până la umilire. Dar pentru ce merită să te umilești, dacă nu pentru iubire? Și am închis ochii de multe ori, i-am închis chiar și atunci când trebuia să privesc atent în jurul meu.

Iar tu? Tu ai vrut doar să ai siguranța că orice ai face, eu nu voi pleca și voi rămâne acolo pentru tine. Și ai reușit să faci asta. Până mi-am călcat pe inimă și am plecat.”,este mesajul postat de Livian de la Puterea Dragostei, pe contul lui de Instagram.