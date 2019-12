Realizatoarea de televiziune Oana Zamfir a făcut o solicitare pentru a-i lua un interviu lui Liviu Dragnea. În ciuda faptului că a făcut toate demersurile, nu a reușit să ajungă să stea de vorbă cu fostul lider PSD. Administrația Națională a Penitenciarelor ar fi spus că un interviu nu ar fi oportun momentan.

„Am adresat în urmă cu două săptămâni o solicitare privitoare la realizarea unui astfel de interviu. În termeni civilizați, cu marjă, am specificat când dorim să difuzăm, în ce emisiune, dacă se poate. N-au răspuns. Am sunat și i-am întrebat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că nu s-a mișcat solicitarea de la domnul director din birou. Care-i procedura? Să-l întrebe pe deținut. Vrei interviu? Da sau ba. Dacă vrea, să i se comunice solicitantului și să vedem când s-ar putea. Vinerea trecută am revenit asupra solicitării. Nimic”, apovestit Oana Zamfir.

„A spus că nu dorește nici favoruri, nici discriminări”

„Sunt apelată prietenește să mi se spună că nu au nimic cu mine, ci e o situație apropo de drepturi, complicată că știți că i s-a refuzat și Nunțiului Apostolic vizita, care între timp văd că s-a rezolvat. Mi s-a zis că nu i s-a mai dat nici permisie lui Dragnea. (...) Am întrebat cine nu acordă permisiune pentru interviu, Predoiu sau noul șef al ANP-ului, cine? I-am semnalat această situație ministrului Predoiu și mi-a spus că decizia este a ANP-ului că nu îl implică deloc. Predoiu a spus că nu dorește nici favoruri, nici discriminări. După mai multe demersuri mi s-a răspuns că acest interviu nu este oportun în această perioadă. Uitați că poate e oportun acum după Crăciun. Dar poate decide penitenciarul că este oportună libertatea de exprimare?" a mai spus Oana Zamfir.