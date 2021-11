Liviu și Maria, câștigătorii "Mireasa" sezon 3, au pierdut premiul de 40.000 de euro! Cum au dat cu piciorul câștigului? Maria a rupt tăcerea

In articol:

Liviu și Maria sunt cuplul care a plecat din casa Mireasa cu premiul cel mare în valoare de 40.000 de euro. Cei doi s-au căsătorit și au continuat să își trăiască povestea de dragoste și în afara competiției.

Liviu și Maria au câștigat sezonul 3 "Mireasa"! Ce plan aveau cu banii?

Fanii emisiunii "Mireasa" au decis și i-au făcut câștigătorii marelui premiu pe Maria și Liviu. Aceștia au avut un parcurs și cu suișuri, dar și coborâșuri, însă au reușit să le depășească datorită sentimentelor puternice ce îi legau. Deși părinții Mariei nu au fost de acord cu relația acestora, cei doi și-au ascultat inima și și-au unit destinele în văzul tuturor în cadrul competiției, în Marea Finală.

Câștigătorii au dezvăluit și ce vor face cu banii și anume îi vor investi în achiziția unui apartament în București, unde să locuiască împreună. Niciunul dintre ei nu se aștepta să câștige competiția, însă telespectatorii au votat într-o proporție de 48,5% ca ei să intre în posesia cecului în valoare de 40.000 de euro.

"Cred că ideea de câștigători, pe lângă bani, că am învins totul, contează mult. Cu banii, o să-i punem acolo, să ne luăm un apartament în București, să nu mai fie discuția Giurgiu-Maramureș", a mărturisit Maria, după Marea Finală.

Maria și Liviu s-au despărțit și vor pierde banii

Nimeni nu se aștepta la asta, însă, din păcate, este adevărat! Maria Roman, câștigătoarea sezonului 3 "Mireasa", și-a surprins fanii cu anunțul pe care l-a făcut pe Instastory. Se pare că povestea de dragoste dintrea ea și Liviu s-a terminat, urmând să divorțeze.

"Nu am vrut să fac acest video niciodată! Nu îmi mai puneți întrebări despre Liviu, vă rog frumos! Nu ne împăcăm, nu nu-am împăcat și nu ne vom împăca!", a

declarat Maria.

Conform regulamentului emisiunii, banii intră în posesia câștigătorilor după 6 luni de la căsătorie. Cei doi nu au mai putut continua și, astfel, au pierdut premiul, la doar 3 luni de la terminarea competiției. Maria povestește cu emoție în glas cum a încercat să repare lucrurile, însă, cel care nu și-a mai dorit sub nicio formă este Liviu.

"Am venit la Giurgiu să vorbesc cu el. Am venit să încerc să repar ceva, pentru că am zis că sunt femeie și e de datoria mea să mai încerc, însă am găsit o ușă închisă, un loc unde nu era Liviu, iar când l-am sunat, mi-a spus că e departe și că ne vedem mâine la divorț.", a continuat câștigătoarea sezonului 3 "Mireasa".

Cu toate acestea, Maria nu îi poartă dușmănie fostului soț, îndemnându-și fanii să îl susțină în continuare, chiar dacă povestea lor s-a încheiat pentru totdeauna.

"Vreau ca toată lumea să fie în continuare alături de el, doar că eu sunt eu, Maria și dacă e să vorbim ceva, vorbim strict despre mine și nimic legat de fosta mea căsătorie.", a adăugat aceasta.