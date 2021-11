Aurel Pădureanu se luptă să îndeplinească ultima dorință a Corneliei Catanga: "A lăsat-o cu gură de moarte"

In articol:

Aurel Pădureanu a declarat în nenumărate rânduri că nu o să-și poată reveni niciodată după moartea soției sale. Pe lângă durerea zilnică cu care se luptă, în lipsa Corneliei Catanga, bărbatul se mai confruntă cu o situație dificilă, în ceea ce privește construirea unui cavou pentru solistă.

Aurel Pădureanu vrea să îi facă cavou Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu a declarat că se luptă din greu să îndeplinească ultima dorință a soției sale. Înainte de a se stinge pe patul de spital, interpreta de muzică lăutărească a dorit să fie înmormântată într-un cavou, nu în pământ, așa cum se obișnuiește, de obicei. Acum, bărbatul se gândește să înceapă deja demersurile pentru obținerea autorizației necesare, încât lucrarea să fie gata până în martie 2022, atunci când se va împlini un an de la decesul artistei: "Încă nu am încercat, pentru că nu a trecut un an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte.", a declarat soțul Corneliei Catanga, pentru Cancan.ro.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga [Sursa foto: Facebook]

Mai mult, Aurel Pădureanu a precizat că dacă autoritățile nu îi vor permite să își ducă până la capăt promisiunea față de mama copilului său, atunci îi va blestema pe toți cei care îl vor împiedica și va hotărî să plece din țară, împreună cu fiul lui: "După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat…Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea.

Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că 'Mie mi-e frică și de o gânganie'. Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci, în perioada aia, două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat.", a mai spus Aurel Pădureanu, pentru sursa amintită.

Aurel Pădureanu [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Ea nu a murit de Covid"

Aurel Pădureanu susține în continuare că medicii au mințit cu privire la cauza morții Corneliei Catanga. Interpretul a declarat că artista a decedat în urma unui stop cardio-respirator, ci nu din cauza infecției cu coronavirus, așa cum este trecut în documentele oficiale: "Ea nu a murit de Covid, a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Au băgat-o ei la Covid că așa au vrut!

Ea a murit de stop cardio-respirator, nu a avut nimic cu Covid-ul. Ăștia au făcut nenorociri mari. Toți care au fost în perioada aia și i-a coordonat, cum să spun eu, pandemia, au făcut nenorociri.", a adăugat Aurel Pădureanu.