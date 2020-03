Liviu Vârciu nu își pierde simțul umorului nici în carantină

Aflat în izolare la domiciliu de mai multe zile din cauza epidemiei care a închis România, Liviu Vârciu s-a filmat pe Instagram și le-a mărturisit fanilor că el nu mai poate să stea în casă și că a ieșit. La scurt timp după ce a urcat înregistrarea pe rețelele de socializare, fanii i-au lăsat numeroase comentarii, fără să știe că totul era, de fapt, o glumă.

România se află în carantină totală de doar două zile, dar mai multe vedete din showbiz s-au autoizolat la domiciliu cu mult timp înainte ca această situație să oblige autoritățile să ia măsuri din ce în ce mai drastice.

Liviu Vârciu se numără printre artiştii care au luat hotărârea de a rămâne în casă de mai bine de o săptămână. Și nici nu e de mirare, având în vedere că iubita lui este însărcinată și nu ar vrea să o supună riscului de infectare cu noul coronavirus.

Ieri, în timp ce se afla în locuința în care trăiește alături de partenera lui, Anda Călin, cântăreţul s-a filmat în timp ce făcea o cursă virtuală. În timp ce se juca, el a făcut anumite afirmaţii care se potrivesc de minune cu vremurile teribile pe care le traversează întreaga omenire în momentul de față.

„Eu am ieșit! Am ieșit din casă! Nu mai suport. Am ieșit să mă plimb. Mă plimb prin oraș. Nu mai rezist. Îi întrec pe toți”, a spus artistul într-o filmare publicată pe Instagram.

Liviu Vârciu și Anda Călin, părinți pentru a doua oară

Liviu Vârciu şi Anda Călin se pregătesc să devină părinţi pentru a doua oară. Partenera de viață a cântărețului este în al doilea trimestru de sarcină.

Liviu Vârciu a stârnit admirația fanilor după ce a declarat că vrea să fie tătic din nou și că muncește din greu pentru asta. La scurt timp după declarația acestuia, în presă au apărut imagini cu Anda Călin însăcinată, dovadă că munca lui Liviu Vârciu a dat roade și se pregătește să devină din nou tată.