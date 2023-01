Liviu Vârciu și-a găsit curtea distrusă, când a ajuns acasă. Decizia pe care a luat-o fără să stea pe gânduri: "Era supărat pentru că nu-l ascultă deloc"

In articol:

Nu mai este un secret faptul că Liviu Vârciu iubește animalele. Prezentatorul TV are acasă un Cane Corso pe care îl adoră, dar puțini știu că la început "relația" lor a fost una cu peripeții.

Până să-și ducă patrupedul la dresaj, actorul s-a ales cu ceasurile și curtea distruse. Iată ce spune instructorul canin Mihai Nae despre Ares, care s-a transformat acum în cel mai bun prieten al lui Liviu Vârciu!

Liviu Vârciu, nevoit să-și ducă câinele la dresaj, după ce i-a distrus curtea: "Era supărat pentru că nu-l ascultă deloc"

Liviu Vârciu se mândrește peste tot acum cu Ares, cățelul din rasa Cane Corso care face deja parte din familie, dar a fost nevoie de multă răbdare pentru a construi o relație cu patrupedul. Mihai Nae, instructorul canin pe care actorul l-a ales pentru a-i dresa animalul de companie, susține că la început Liviu a trebuit să treacă prin "probe de foc", până a început să se facă ascultat.

Ares i-a distrus de-a lungul vremii curtea casei și mai multe ceasuri:

Plimbările erau aventuri reale, demne de a face o comedie de succes. Se dădeau lupte, se mușcau unul pe celălalt. Pepe îmi este unul dintre prietenii de suflet care mi-a spus că o să mă distrez tare cu cei doi. Totuși, nu am crezut că va fi așa. E greu de explicat cât de amuzante erau telefoanele de disperare ale lui Liviu, când îl supără superbitatea de cățel.", a povestit Mihai Nae, pentru ciao.ro.

Timpul a trecut, iar Ares a învățat comenzile de bază, lucru care l-a făcut extrem de fericit pe Liviu Vârciu: "Cu timpul am reușit să potolim cățelul și încă muncim ca relația dintre ei să fie una echilibrată.(...) Am planuri pentru următorul an. Și spun acum pentru prima dată. Sunt sigur că în următorul an Ares va avea titlul de campion România.

Acum Liviu se bucură de un cățel care merge la pas și execută comenzile elementare de șezi, culcat. Am reușit performanța de a-l convinge pe Ares să îl aștepte în fața magazinului, dar să facă și pază în curte.", a mai spus Mihai Nae, pentru sursa citată.

