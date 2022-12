Locația în care Corina Bud ține neapărat să fie de sărbători! Mulți români aleg să petreacă în acea zonă: "Acolo se păstrează tradițiile" | EXCLUSIV

In articol:

Corina Bud este o cântăreață din țara noastră care și-a ținut mereu fanii cu sufletul la gură. Prin piesele ei antrenante, trupul ei de invidiat și aparițiile care mai de care mai inedite, vedeta a știu mereu să-și cucerească publicul.

Unde și cu cine petrece Corina Bud de sărbători?

Din păcate pentru fanii ei, cântăreața a lipsit pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ceea ce i-a îngrijorat pe cei care o iubesc. Acum a revenit în forță și e gata să recucerească topurile muzicale.

Deși este o tipă excentrică, modernă și adoră să fie în trend cu tot ce înseamnă evoluție, Corina Bud nu renunță la tradițiile românești. Tocmai de aceea a ales un loc în care să petreacă sărbătorile, în fiecare an planul fiind neschimbat. Totul se datorează zonei care cuprinde obiceiurile pe care artista iubește să le respecte.

"De Crăciun o să fiu cu familia mea în Ardeal, ca în fiecare an, pentru că acolo se păstrează tradițiile și de revelion voi cânta și sunt cea mai fericită să îmi încep anul cântând și dansând pentru cei cărora le-a fost dor de mine, pentru că și mie mi-a fost dor de ei. Am hotărât ca în 2023 să încep anul cu voi.", a declarat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Ce își dorește Corina Bud de la Moșul?

Și Moș Crăciun se apropie și trebuie să lase la fiecare ceva sub brad. Corina Bud uimește din nou și alege un altfel de cadou. Artista nu vrea ceva material, ci mai degrabă o stare. Oare îi poate aduce Moș Crăciun ce a cerut cântăreața în dar?

"Să dansez tot anul anul, asta îmi doresc.", a precizat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce relație are Corina Bud cu fiul ei?

Corina își iubește extrem de mult fiul, care tocmai a împlinit vârsta perfectă pentru buletin. Deși este foarte excentrică și se postează fără inhibiții, în ceea ce privește viața de familie preferă să fie discretă. Totuși, WOWbiz a stat de vorbă cu artista și a făcut-o să povestească despre relația e care o are cu fiul ei. Familia lor a suferit câteva urcușuri și coborâșuri, mai ales în perioada divorțului Corinei de Nelu Bud. Se apre

"Nu am probleme cu fiul meu. Dincolo că sunt o mamă bună și cu normă întreagă și sunt tot timpul lângă el, suntem foarte buni prieteni și cred că asta e foarte important, pentru că el îmi spune absolut tot și eu pot să îl sfătuiesc atunci când nu are idei grozave, dar, în general, e educat foarte bine și mă bazez pe treaba asta. Chiar dacă mai sunt tentații la vârsta lui, uneori anturaj mai prost, deși din câte știu eu nu e prost, dar știi cum e, că mai vine câte unul. Eu cred că el este foarte puternic și știe ce are de făcut. Mă bazez pe asta, nu îmi fac griji.", a mărturisit Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!