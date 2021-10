Lockdown în valul 4. Raed Arafat face precizări: "Dansuri în cluburi la 2 dimineața care nu respectă nicio regulă"

In articol:

Valul patru a adus o creștere alarmantă de cazuri în România. În ultima săptămână ne-am confruntat cu cele mai mari cazuri înregistrate încă de la începutul pandemiei. Raed Arafat a fost întrebat recent despre posibilitatea unistaurării unui lockdown în România. Șeful DSU a mărturisit că dacă toată lumea ar respecta restricțiile impuse, o carantinare totală iese din discuție.

Din păcate, încă există cetățeni care încalcă regulile, în special patroni de restaurante.

„La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situația. Din păcate, am văzut imagini chiar în weekend-ul trecut, la anumite cluburi care țineau festivități cu dansuri, la 2 dimineața, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază.

Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenționare, pentru că ei fac suma foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a făcut un nou apel la populație, în care le-a recomandat oamenilor să respecte măsurile de protecție și să se vaccineze împotriva virusului Covid-19.

„Poate ne oprim, când apar anumite măsuri, să căutăm cum putem să le eludăm şi căutăm să le respectăm, măcar câteva luni să trecem de situația asta în care suntem”, a adăugat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Fotografie folosită cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Raed Arafat, despre demiterea sa: „Îmi fac treaba cât sunt în această poziţie”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a fost întrebat miercuri seara cu privire la dmeoterea sa, în contextul în care Guvernul Cîțu a picat.

El a mărturisit că va rămâne în funcția de secretar de stat atât timp cât i se va permite, iar decizia stă în mâinile premierului.

„Eu sunt secretar de stat, sunt numit de prim-ministru, prim-ministrul când consideră poate să mă demită, dacă consideră poate să mă ţină, eu îmi fac treaba cât sunt în această poziţie", a mărturisit Raed Arafat.