Simona Hapciuc de la Survivor România, dezvăluiri despre foștii colegi de la Faimoși! Cine este cel mai fals din echipă?

Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 a părăsit competiția din Republica Dominicană după ce a fost votată de către colegii ei. Faimoasa susține că nu merita să iasă, în contextul în care s-a declarat mult mai puternică decât alți colegi.

După eliminare, Simona Hapciuc a fost foarte activă pe pagina sa de Instagram, acolo unde le-a răspuns tuturor fanilor la curiozități. Recent, Faimoasa și-a spus părerea despre mai mulți dintre foștii ei colegi. Ea susține că cel mai fals este Culiță Sterp, cu care a avut mai multe conflicte de-a lungul competiției.

Despre Alexandra Stan: „Este adorabilă. Unul dintre cele mai frumoase și empatice suflete întâlnite vreodată. D-abia aștept să o văd iar și să îmi cânte ceva”.

La întrebarea „Cine ți se pare cel mai fals concurent?”, Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 a răspuns scurt: „100% Culiță”.

Despre Zanni: „Este un copil minunat, foarte deștept, foarte strategic, dar care nu reuștește să se desprindă de anumite traume ale trecutului, traume care scot partea lui rea la suprafață”.

Despre Elena Marin: „Are o tărie incredibilă și o finețe fără egal”.

Simona Hapciuc a răbufnit după eliminarea de la Survivor România 2021: „Jador și Culiță meritau să iasă! Am fost mai bună decât ei pe traseu”

Simona Hapciuc este nemulțumită de faptul că a părăsit competiția. Faimoasa a dezvăluit că, din punct de vedere sportiv, a fost una dintre cele mai bune concurente din competiție. Ea susține că existau patru persoane care meritau să iasă înaintea ei: Majda, Culiță, Jador și Roxana Nemeș.

„Nu meritam să ies acum. Am fost una dintre cele mai bune concurente, nu doar din echipa Faimoșilor, ci în general. Erau cel puțin 4 persoane care ar fi meritat să iasă înainte mea: Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună decât ei pe traseu. Să nu uitam ca Survivor nu e doar un joc sportiv, e si un joc de strategii.

În momentul in care am venit aici mi-am asumat că voi fi o fire dreapta, ca în viața de zi cu zi. Nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut. Cu Jador și Culiță am avut nenumarăte altercații, iar celelălte persoane care m-au votat au fost pur și simplu influențate de ei"