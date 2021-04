Logodnicul Elenei Marin ne-a dezvăluit cel mai mare secret al Faimoasei de la Survivor România 2021! Exclusiv

In articol:

Mai mult decât atât, Andrei ne-a dezvăluit cel mai mare vis al Faimoasei Elena Marin, tânăra care face senzație la Survivor România 2021.

”În prima ediție a emisiunii Survivor, Elena a declarat că își dorește să câștige competiția pentru a-și cumpără o casă. Însă, un alt vis al ei, unul extrem de realizabil, de altfel, este o școală de dans. Elena are acest simt didactic, de care s-au bucurat mereu colegii ei, indiferent de trupa din care a făcut parte. Deseori este rugată să le arate diverse mișcări, pentru că, spun ei, de la ea învață cel mai ușor, iar ea se arată, întotdeauna, disponibilă să îi ajute”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Mai mult decât atât, ne-a mai dezvăluit acesta, Elena Marin este, practic, pe ultima 100 de metri cu realizarea școlii de dans la care visează de ani buni.

Elena Marin si logodnicul ei, Andrei

Faimoasa Elena Marin l-a iertat pe Sebastian

După ce Sebastian Chitoșcă a fost înjurat și pus la punct de Culiță Sterp, Elena Marin a simțit să îi ofere câteva sfaturi prețioase colegului său, deși în trecut au avut mai multe divergențe. Mai mult, deși l-a tot nominalizat pentru eliminare în ultimele săptămâni, Elena Marin consideră că fostul fotbalist își merită locul în show-ul din Dominicană și îi recomandă să se concentreze la drumul său și mai puțin la conflictele pe care le are cu ceilalți Faimoși.

Elena Marin, alaturi de colegii ei de la Faimosi

„Vrei să-ți spun două cuvinte acum că a plecat toată lumea? Cuvintele sunt de prisos, sincer, noi n-am avut o interacțiune prea bună, doar că...Milă e prea mult spus, să stârnești milă cuiva nu e bine. Sincer, eu cumva te înțeleg, că nu-i ok să fii pus la colț, te înțeleg cel mai bine. Ar trebui să rămâi focusat pe tine și indiferent de ceea ce se întâmplă, ți-o zic din experiență, nu face greșeala, dacă Doamne ferește am pierde jocurile de imunitate să te ceri acasă. Rămâi aici, luptă până la capăt și indiferent de situație, așa cum am mai spus, ai venit singur, pleci singur”, i-a spus Faimoasa Elena Marin.