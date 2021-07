Logodnicul Elenei Marin, prima reacție după ce Faimoasa a fost eliminată de la Survivor România: „Mândru de tine”

Elena Marin și logodnicul ei, Andrei [Sursa foto: Instagram] 08:40, iul 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marea Finală Survivor România se află la doar două zile distanță. Joi seara, 8 iulie, a avut loc prima smeifinală a competiției. În urma consiliului, care a fost transmis live, cea care a părăsit competiția a fost Elena Marin. Faimoasa a ratat intrarea în Marea Finală.

Ea a fost extrem de susținută și votată de-a lungul competiției. Printre persoanele care au susținut-o din prima zi și până la final se numără Andrei, logodnicul Elenei Marin. El a transmis un mesaj de încurajare pentru iubita lui, la secțiunea de stories de pe Instagram.

„Mândru de tine!!! Mândru de parcursul tău! Mândru de sufletul tău! 187 de zile în care ai luptat și te-ai autodepășit! Te iubesc enorm și mă înclin! Felicitări!”, este mesajul transmis de Andrei, logdnicul Elenei Marin.

Mesajul postat de logodnicul Elenei Marin, la Instastory [Sursa foto: Instagram]

Elena Marin a fost eliminată de la Survivor România 2021

Elena Marin a ratat intrarea în Marea Finală Survivor România 2021, după șase luni petrecute în Republica Dominicană.

Dansatoarea a izbucnit în lacrimi atunci când a realizat că parcursul ei în emisiune se termină aici.

„A fost o expriență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final.

Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut. Mulțumesc Survivor pentru șansa pe care mi-au oferit-o, că de fiecare dată ne-ați susținut în mod egal. Ați fost ca un tătic pentru noi, mulțumesc producției, oamenilor care și-au desfășurat munca cot la cot cu noi și au trăit în aceleași condiții, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus Elena Marin.