Logodnicul Ramonei Bădescu a făcut închisoare în Italia! Bancherul Fabio Cali: ”Eram 8 deținuți în 8 metri pătrați!” Dezvăluiri exclusive

Ramona Bădescu și Fabio Cali, iubitul ei [Sursa foto: Sursa: Click] 22:56, aug 16, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Fabio Cali, viitorul soț al Ramonei Bădescu, a trecut printr-o experiență extrem de traumatizantă cu aproape 15 ani în urmă, atunci când a fost arestat preventiv pentru acuzații de fraudă. Bancherul, care acum are 53 de ani, a fost acuzat alături de alte 18 persoane de tranzacții ilegale prin intermediul Banca Di Roma, în anul 2005.

Logodnicul Ramonei Bădescu a povestit despre experiența din închisoare

În 2007, procurorii au decis să-l aresteze preventiv și l-au trimis la penitenciarul Regina Coeli din Roma. Abia în 2013, iubitul Ramonei Bădescu a fost achitat de toate acuzațiile, după ce s-a dovedit că tranzacțiile considerate suspecte erau ”făcute chiar cu acordul conducerii de atunci a Banca di Roma.

Cali a vorbit într-un interviu despre condițiile grele pe care le-a avut în cel mai mare și mai vechi penitenciar din Italia, acolo unde a fost trimis, deși ulterior s-a dovedit că este compet nevinovat.

Citeste si: Ramona Bădescu se căsătorește cu tatăl băiețelului ei. Cine este bărbatul alături de care va sta în fața altarului? "Nu a fost dragoste la prima vedere"

”Am trăit într-o celulă de 8 metri pătrați alături de alți 7 deținuți. Condițiile sanitare erau extrem de precare, toaletele erau plasate în zona de gătit, fără posibilitatea de a face un duș în fiecare zi, nici măcar vara”, a povestit Fabio Cali pentru publicația informazione.it.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Fabio Cali este un bancher din Italia[Sursa foto: Sursa: Click]

Întrebat cum s-a înțeles cu ceilalți prizonieri, Cali a răspuns că nu a avut probleme din acest punct de vedere. ”Au fost relații civilzate, chiar și gardienii erau destul de apropiați de deținuți pentru că sufereau și ei din cauza acelorlași probleme pe care le aveau aceștia și nu aveau cum să-i ajute. Penitenciarul Regina Coeli, care este folosit de multe ori ca arest preventiv, ”oferă” condiții extrem de grele. Deținuții rămân în celule 22 de ore pe zi, nu există nici o activitate pentru ei iar celulele sunt supra-aglomerate.(...) Am suferit pagube morale, atât eu cât și familia mea. Toate bunurile mele au fost sechestrate, ulterior le-am primit înapoi”, a mai povestit Fabio Cali.

Citeste si: Ramona Bădescu, nemulțumită de cum arăta în tinerețe: „Mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă”

Ramona Bădescu face nunta odată cu botezul

Fabio Cali și Ramona Bădescu formează de câțiva ani un cuplu și au împreună un băiețel, Ignazio Salvo Cali, în vârstă de doi ani. Micuțul nu a putut fi botezat până acum din cauza pandemiei. Evenimentul va avea loc peste câteva luni, iar cei doi se gândesc să organizeze și nunta în aceeași zi. Ramona are 52 de ani și este tot Săgetător, ca și iubitul ei.

Ramona Bădescu arată fabulos la 52 de ani[Sursa foto: Sursa: Facebook Ramona Bădescu]

"Ne-am cunoscut pe 18 iulie 2017 și atunci nu ne-am plăcut din prima. Nu a fost dragoste la prima vedere. A fost o cucerire lentă, am vorbit mult la telefon, mai ales că imediat ce ne-am cunoscut în Italia, eu am plecat la Malta pentru un spectacol și apoi la București. El era obișnuit să cucerească imediat o persoană pe care o cunoștea, să îi cadă la picioare, cu mine a fost însă mai greu. Fiind plecată în țară, a recurs la multe telefoane, convorbiri și nu întâlniri, care au făcut într-un fel să ne cunoaștem într-un mod mai profund și mai delicat. Eu am fost întotdeauna mai greu de cucerit”, a povestit Ramona Bădescu pentru Click.