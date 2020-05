In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania: "Rand pe rand o sa imi raspundeti la intrebarea: De ce ar trebui sa fiti voi castigatorii acestei competitii?"

"As vrea sa le multumesc pentru ca m-au salvat de 4 consilii, ne-au votat, asa cum ai spus si tu, ne-au sustinut prin vot. Cu siguranta, toti 4 meritam acest titlu, acest premiu, de asta suntem in finala, de asta suntem aici. Am demonstrat cu totii pe traseu, am demonstrat cu totii in camp. Am trecut de toate greutatile, am trecut de foame, am trecut de frig, am trecut de nesomn, de oboseala. De ce eu? Nu as putea sa raspund de ce eu, stiu cu siguranta, cu totii merita acest premiu.

Citeste si: Finala Survivor România a început în lacrimi! Momente grele și pline de emoție la despărțirea de baracă

Daca nu o sa il ating eu stiu ca in sufletul meu sunt un survivor, sunt o supravietuitoare pentru familia mea, pentru mama mea in primul rand si sper ca nu i-am dezamagit, nu mi-am dezamagit sustinatorii, nu mi-am dezamagit familia. Sunt mandri de mine.

Sunt mandra in primul rand eu de mine si sunt foarte mandra de colegii mei si publicul va decide cine merita. Eu sunt fericita si daca iau premiul si daca nu iau premiul, pentru ca noi totii il meritam", a fost raspunsul Lolei la intrebarea: De ce meriti sa castigi Survivor Romania.

Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

Survivor Romania vot. Marele castigator Survivor Romania 2020 urmeaza sa fie desemnat sambata, 30 mai, la Kanal D. Castigatorul este anuntat in direct.

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.