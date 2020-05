In articol:

Mai e doar un pas pana la Marea Finala „Survivor Romania” ce va da castigatorul acestui reality plin de adrenalina, de emotii uriase, care a cucerit milioane de telespectatori si a generat comunitati de fani in social media. Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu sunt cei patru finalisti „Survivor Romania”, in urma celor doua semifinale disputate in weekendul care tocmai a trecut. Doar unul dintre ei va intra posesia trofeului si a marelui premiu de 250.000 de lei. Castigatorul va fi desemnat prin votul publicului, in direct, sambata, 30 mai, la Kanal D.

Emy Alupei si Cezar Juratoni au fost eliminatii acestui weekend, Elena Ionescu detronandu-i la votul publicului. Iancu Sterp a reusit sa isi castige imunitatea si locul in finala dupa ce i-a invins, pe rand, pe Cezar Juratoni si Elena Ionescu in ultimele doua etape ale jocurilor de imunitate.

Sambata, cea care a parasit competitia a fost Emy Alupei, care a intrat la duel, prin decizia de solidaritate a fostei echipe rosii, alaturi de Cezar si Elena, Iancu asigurandu-si imunitatea.

"Am evoluat foarte mult (...). Plec de aici acelasi om, cu aceleasi principii, dar simt ca m-am maturizat", a spus Emy cu ochii in lacrimi.

Cezar Juratoni: „Niciodata nu o sa faci ceva extraordinar fara sacrificiu”

Miza jocului de seara trecuta a fost ultimul loc in finala dupa ce Iancu a castigat doua dintre cele trei jocuri. Surpriza serii a fost prezenta fostilor concurenti ai emisiunii, Faimosi si Razboinici, eliminati de-a lungul emisiunii, care au venit sa faca galerie celor trei concurenti. Cezar Juratoni a pierdut primele doua etape in competitia cu Elena si Iancu, si a fost nevoit sa-si ia ramas bun de la cei patru finalisti. Concurent extrem de puternic si echilibrat, Cezar a avut un discurs plin de emotie si a parasit cu demnitate competitia.

"La mine e totul sau nimic (...). Viata e o lupta. (...) Poti sa dai si de oameni buni, si de oameni rai. Tu trebuie sa iti mentii calea, sa fii drept si asa o sa ajungi acolo unde iti doresti, doar prin munca si prin devotament. Niciodata nu o sa faci ceva extraordinar fara sacrificiu", a subliniat Cezar care, atunci cand i-a imbratisat pe cei ramasi in concurs, le-a dat un ultim sfat: "Ati aratat ca puteti, sa nu va schimbati, aratati ca sunteti balauri toti!".

Asadar, doua fete, Lola si Elena, si doi baieti, Emanuel si Iancu, sunt cei patru finalisti „Survivor Romania”. Dan Cruceru, prezentatorul show-ului, a facut in emisiune anuntul mult asteptat.

"Iata-i, ultimii patru! Cei patru care intra in finala <Survivor Romania> 2020. Iancu, Lola, Elena, Emanuel, cu totii sunteti in marea finala! Va meritati locul, ati demonstrat ca trebuie sa fiti acolo. Pe 30 mai, unul dintre voi va castiga si marele premiu. Unul dintre voi va fi desemnat Supravietuitorul suprem", a spus acesta.

Nu pierdeti sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, Marea Finala „Survivor Romania”, la Kanal D. Telespectatorii vor decide, prin vot, in direct, cine merita sa castige aceasta competitie, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasa si a dovedit, in cele patru luni de incercari, ca este demn de titlul de „Survivor Romania”.