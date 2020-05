Elena a scris istorie la Survivor România

În ediția de duminică, 24 mai, a competiției Survivor România, Elena a dat dovadă de ambiție și forță. Faimoasa a reușit să îi elimine pe Iancu și pe Cezar din prima etapă a ultimului joc de imunitate. Cântăreața a avut o zi foarte bună, iar norocul a fost de partea ei, la fel și finalul.

"Îmi doresc foarte tare să văd linia de finish, așa cum noi toți am tras până acum și sunt mândră cu cine am jucat astăzi. Cei mai puternici băieți din echipă. A fost o mândrie personală, un joc tare frumos de care am zis că vreau să mă bucur până la final, indiferent de ce ar fi pentru că, până la urmă, asta înseamnă Survivor.", a spus Elena.

„Băi, frate, ne-a spart Elena azi”, a spus Cezar

„Eu sunt mândră că am luptat cu leii”, a replicat Elena Ionescu.

„Nu m-am gândit niciodată în Survivor că ar putea să ne bată o femeie. Noi bărbații avem mai multă forță. Dar până la urmă a ieșit învingătoare. O felicit!”, a spus Iancu.

„Este o mândrie. Nu subestimați femeile. În Survivor orice e posibil”, a spus Elena.

„În Survivor, oricine poate să câștige”, a spus Cezar Juratoni.