Lolrelai locuiește în prezent în casa în care i-au murit ambii părinți! Mărturii cutremurătoare: "Am distrus tot în casă"

Lolrelai sau Ștefania Costache, pe numele său real, este o prezență plăcută, mereu cu zâmbetul pe buze și totdeauna încercând să-i facă pe cei din jurul ei să se simtă bine, însă puțini sunt cei care știu că tânăra a trecut printr-o adevărată dramă, încă din copilărie, calvar care a continuat până în perioada maturității.

Lolrelai locuiește în casa în care au murit părinții ei

Lolrelai a trecut prin multe când era doar un copil. Acum, trăiește chiar în locul în care părinții ei și-au pierdut viața. Tânăra povestește cu emoție cum a schimbat întregul apartament.

"În momentul de față locuiesc în apartamentul moștenit de la părinții mei. Mi-a fost destul de greu să trec prin fața blocului vreme de trei ani de zile. Cred că a fost cel mai curajos lucru pe care l-am făcut până acum și anume să mă mut acolo. Ce-i drept, am renovat tot, nici măcar o cană nu mai e ca înainte, cuierul e mutat, pereții sunt sparți. După moartea tatălui meu am avut primul moment de răbufnire și am distrus tot în casă. A fost momentul în care mi-am permis să-mi urlu durerea.", a declarat Lolrelai.

Alcoolul, drama copilăriei lui Lolrelai

Lolrelai a povestit că lucrul care i-a marcat copilăria a fost consumul de alcool al părinților ei. Deși au fost ambii profesori și niște oameni plini de viață, nu a putut să-și țină în frâu viciul care le-a adus sfârșitul. Creatoarea de conținut a rămas traumatizată de faptele părinților ei și de faptul că alcoolul a fost pus întotdeauna pe primul loc în familia ei, indiferent de situație.

"Mihai Ghiță: A fost drama copilăriei tale?

Lolrelai: Asta sau sticla, nu știam ce face obiectul ăla static de căpăta mai multă atenție decât mine, eu știam poezii, eu luam premii, mă lăudau oameni și totuși nenorocirea de sticlă era mai importantă. N-am putut să înțeleg cum sticla aia a fost mai importantă decât viața lor. Părinții mei au fost alcoolici, pe mama am pierdut-o din cauza acestei sticle.

Mihai Ghiță: Cine a început să bea primul, tata sau mama?

Eram prea mică să îmi dau seama, beau amândoi de când îi știam. Crescând, am realizat că beau mai mult decât alți oameni și tot crescând am realizat cât de grav e, pentru că nu știu, dacă atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul din părinții mei făcând pe el, crescând și neavând puterea să îi ridic, au fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute. Să o ridic pe mama, să-l ridic pe tata. Pe mama, care de multe ori cădea și era goală. Au fost momente în care am filmat sau au făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi. Pentru a mă uita la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită. Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară și atunci când mi-e foarte dor mă gândesc că ea voia să plece oricum.", au fost dezvăluirile făcute de Lolrelai, la În Oglindă.

