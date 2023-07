Alcoolul, dușmanul care i-a răpit părinții lui Lolrelai. Nu-și poate scoate din minte nicio secundă chinul pe care l-a trăit: "Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară"

In articol:

Lolrelai, pe numele ei real Ștefania Costache, s-a făcut remarcată prin aparițiile televizate, dar și datorită stilului ei lipsit de inhibiții pe care l-a expus în mediul online. Invitată recent în emisiunea „În oglindă”, difuzată pe Kanal D2 și pe canalul de Youtube theXclusive, celebra blondină, devenită virală pe TikTok, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre trauma care i-a marcat viața.

Lolrelai, dezvăluiri șocante despre copilăria ei

Ce s-a întâmplat cu părinții ei este de-a dreptul sfâșietor!

Lolrelai a dus o viață plină de chinuri, din cauza faptului că părinții ei și-au găsit treptat refugiul în alcool, până la dependență. Deși ambii erau profesori stimabili, cu un renume în spațiul academic, acest lucru nu i-a împiedicat niciodată să renunțe la viciul care i-a nenorocit. Blondina a recunoscut, cu ochii în lacrimi, că a trăit într-un mediu toxic, care a marcat-o profund, cu un tată care îi umilea mama, dar și pe ea, fără nicio remușcare.

„Numai noi trei eram, deși tata a mai avut un băiat din prima lui căsnicie, tata era mai mare decât mama cu 18 ani, a mai fost căsătorit o dată. Și între mine și fratele meu sunt 18 ani. Ne-am cunoscut dar vezi, când est băiatul lui tata nu știi cum să fugi de tata. Așa cum am spus, chiar dacă e greu să o spun, pentru că tata nu mai există și despre părinți doar despre bine, tata l-a chinuit și pe el mult. Și dovada stă momentul în care părinții mei au murit, când a murit mama fratele meu a venit la înmormântare, s-a oferit să mă ajute cu bani, a fost probabil și singurul moment de apropiere între mine și el. Însă când a murit tata, fratele meu s-a supărat cumva că l-am trezit să îi spun. Tot el m-a rugat să îl internez într-un azil pe tata, pentru că în ziua în care mama a murit, tata și-a pierdut mințile. Deși aveau o relație toxică (n. red părinții ei), erau ultra-dependenți unul de altul, tata n-a putut tolera moartea mamei. (...)

Tata, care o umilea pe mama și pe mine, era același om care pentru mama făcea orice(...). Nu exista să nu-i cumpere flori, să nu o laude, să nu o admire, o diviniza până când o ura. N-am înțeles niciodată cum un om care te poate iubi atât de tare, îți poate vrea răul în aceeași măsură", a povestit Lolrelai.

Alcoolul, drama copilăriei lui Lolrelai

Lolrelai a povestit că lucrul care i-a marcat copilăria a fost consumul de alcool al părinților ei. Deși au fost ambii profesori și niște oameni plini de viață, nu a putut să-și țină în frâu viciul care le-a adus sfârșitul. Creatoarea de conținut a rămas traumatizată de faptele părinților ei și de faptul că alcoolul a fost pus întotdeauna pe primul loc în familia ei, indiferent de situație.

Mihai Ghiță: A fost drama copilăriei tale?

„Asta sau sticla, nu știam ce face obiectul ăla static de căpăta mai multă atenție decât mine, eu știam poezii, eu luam premii, mă lăudau oameni și totuși nenorocirea de sticlă era mai importantă. N-am putut să înțeleg cum sticla aia a fost mai importantă decât viața lor. Părinții mei au fost alcoolici, pe mama am pierdut-o din cauza acestei sticle"

Mihai Ghiță: Cine a început să bea primul, tata sau mama?

„Eram prea mică să îmi dau seama, beau amândoi de când îi știam. Crescând, am realizat că beau mai mult decât alți oameni și tot crescând am realizat cât de grav e, pentru că nu știu, dacă atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul din părinții mei făcând pe el, crescând și neavând puterea să îi ridic, au fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute. Să o ridic pe mama, să-l ridic pe tata. Pe mama, care de multe ori cădea și era goală. Au fost momente în care am filmat sau au făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi. Pentru a mă uita la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită. Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară și atunci când mi-e foarte dor mă gândesc că ea voia să plece oricum"