Lora, blocată în Bali din cauza coronavirusului.

In articol:

Cântăreața și iubitul ei nu au ținut cont de regulile autorităților și au decis să nu își anuleze vacanța pe care o aveau stabilită de ceva timp, cu toate că virusul COVID 19 începea să se răspândească deja în lume.

Cei doi îndrăgostiți au mers să se relaxeze în Bali, în plină pandemie. Acum, Lora și Ghenu au rămas blocați acolo. Și nu e de mirare, întrucât coronavirusul face victime de pe o zi pe alta, astfel că s-a luat decizia ca toate zborurile să fie anulate, iar mulți oameni au rămas blocați în diferite părți ale lumii.

Recent, pe pagina ei de instagram Lora a publicat o fotografie în care are ochii în lacrimi, ănsoțită de mesajul: „Când s-a anunțat că e pandemie şi România intră în stare de urgență vs când am realizat că suntem totuşi blocați în Bali”. Fanii i-au transmis zeci de mesaje de încurajare frumoasei cântărețe.

Virusul Dengue,mai periculos decât coronavirus

”Bali este plin de surprize, plăcute și neplăcute. Din păcate, izolarea oamenilor a dus la o epidemie de țânțari, care poartă virusul Dengue, iar autoritățile încearcă să rezolve și această problemă, deoarece o doamnă doctor ne-a spus că este mai rău să faci dengue decât corona. Să sperăm că totul va fi bine”, a dezvăluit Lora.

Lora, despre problemele financiare în timp ce ea și Ionuț Ghenu sunt izolați în Bali

„Nu aș vrea să mă invidiați pentru asta. Suntem blocați în Bali. Aveam bilet de întoarcere în țară, pentru 7 aprilie, însă totul a fost anulat. Zborurile au fost blocate. Vom rămâne aici până expiră viza. Evident, că vom avea și probleme financiare în această perioadă, dar ne vom drămui.

Citeste si: Lora, aflată în izolare în Bali, nu poate trece peste moartea mamei ei: „Dacă aş fi putut să stau în casă ca tu să fii lângă mine..”

Citeste si: Lora, însărcinată în Bali? Declarația care i-a pus pe gânduri pe toți fanii vedetei

Citeste si: Lora, declarații tulburătoare despre căsnicia cu Dan Badea: „Era agresiv. M-am ascuns în baie, stăteam înghesuită și…”

Nu are sens să ne mai întrebăm de ce ni se întâmplă nouă. Am închiriat o căsuță aici. Suntem atenți, dezinfectăm toate produsele cumpărate. Ionuț chiar a găsit măști de protecție la un magazin în apropiere. O să vedem ce se va întâmpla”, a spus Lora.