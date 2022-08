Lora ar fi putut ajunge celebră la nivel internațional, dar gelozia iubitului a împiedicat-o. Ce artist mare de peste hotare îi admiră munca: „S-a stricat o posibilă colaborare”

In articol:

Lora are 40 de ani și se laudă cu o viață la care mulți pot doar visa. Este iubită, iubește, iar pe plan profesional o duce cum nu se poate mai bine.

De zeci de ani, Lora se află în lumina reflectoarelor, trecând de la pragul de artist, la cel de concurent în show-uri TV și chiar prezentatoarea și nimic nu pare că i-a fost greu să bifeze în această viață.

Lora, în impas profesional din cauza geloziei iubitului

Însă, adevărul din spatele succesului de care se bucură este altul. Drumurile lungi, oboseala, stresul și nopțile nedormite și-au pus amprenta asupra vedetei, dar chiar și așa, pentru că face ce îi place, Lora spune că nu simte deloc viața de artist ca pe o povară, deși de multe ori a fost nevoită să se lupte cu anumite mentalități.

Pe lângă gura lumii, de-a lungul timpului, de când este celebră, Lora a învățat să fie atentă și la oamenii pe care îi alege să îi fie aproape.

Și asta pentru că, în urma unei relații amoroase, și-a dat seama că gelozia nu merge mână în mână cu partea profesională a vieții sale.

În cadrul unui interviu, cântăreața a povestit un episod deloc plăcut din viața sa. În trecut, a fost o vreme când Lora iubea cu patos, motiv pentru care și-a pus viața personală mai presus de carieră, astfel a ajuns să piardă, poate, o mare șansă.

Actuala parteneră a lui Ionuț Ghenu spune că la un moment dat s-a iubit cu un bărbat gelos, care nu-i înțelegea meseria și care a pus-o în situația de a nu-i acorda atenție unui star internațional.

Aflată la un concert, cu mai multe vedete de peste hotare, Lora a fost apreciată de unul dintre cei mai cunoscuți DJ americani. Moment în care, deși artistul se afla cu soția la braț, partenerul de atunci al Lorei a fost cuprins de gelozie.

Motiv pentru care, chiar dacă Maxi Jaz, căci despre el este vorba, și-a dorit să schimbe câteva cuvinte cu Lora și poate așa se și ajungea la o colaborare între cei doi, iubitul ei a pus punct conjuncturii.

Cuprins de gelozie, fostul iubit al divei a insistat atât de mult asupra ei, încât imediat ce a coborât de pe scenă, Lora s-a văzut nevoită să se retragă și să plece acasă. Totul, spune ea, pentru a-și mulțumi iubitul și pentru a nu se ajunge la o ceartă în cuplu.

„Am o poză foarte tare cu Maxi Jazz care mă strânge în brațe și care a stat să mă vadă în timpul concertului pentru că a fost foarte impresionat. Pentru că am avut un iubit gelos pe vremea aia și nu voia să înțeleagă că Maxi Jazz are o soție și că soția lui e pe scenă cu el. Și omul chiar m-a admirat foarte mult și îi plăcuse concertul. A vrut foarte mult să plecăm acasă. Așa s-a stricat o posibilă colaborare. Eu am tot respectul pentru oamenii care fac muzică la nivel internațional, mie câteodată mi-e greu și la nivel național”, a declarant Lora, notează Cancan.