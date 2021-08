Lora, momente de oboseală și tristețe. Artista s-a pozat cu lacrimile pe față: „Sunt momente în cate te îndoiești de tine”

Lora, plânsă pe Instagram [Sursa foto: Instagram] 17:14, aug 13, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Lora este una dintre cele mai longevive cântărețe din România, ale căror hit-uri răsună și în prezent la radio. Cu toate că de-a lungul timpului artista a întâmpinat mai multe dificultăți în carieră, Lora s-a ridicat întotdeauna de la pământ, arătând că nimeni și nimic nu o oprește pentru a-și urma visul.

Deși fanii o cunosc pe îndrăgita blondină ca fiind o femeie puternică și curajoasă, Lora mai are, ca orice om, momente de vulnerabilitate. Astfel, sinceră cum o știu urmăritorii de pe social media, artista s-a lăsat să fie văzută așa cum este ea în momentele mai grele ale vieții.

Lora a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care artista plânge, postând și un mesaj plin de conștientizare. Deși este o fire puternică, blondina recunoaște că momentele grele sunt inevitabile, dar este normal și perfect ok să fie așa.

„ Nu știu cine are nevoie să vadă asta..dar reușitele nu vin doar cu zâmbete. În spatele lor e multă muncă, multe nopți nedormite, lacrimi și momente când te îndoiești de tine. Și e ok .” a scris Lora pe social media.

Lora[Sursa foto: Instagram]

Vedetele au empatizat cu Lora

Postarea artistei a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii care mai de care mai încurajatoare.

Pe lângă urmăritorii Lorei care i-au spus vorbe frumoase și i-au oferit îmbrățișări virtuale, cântăreața a primit și susținerea artistelor din breaslă.

Andreea Bălan este una dintre persoanele care au dorit să îi fie alături blondinei.

“ No matter what, tot înainte, nu ne dărâmă nimic. #powerwoman ” a scris jumătatea trupei Andre.

„ It’s ok not to be ok ” a scris Mira la imaginea Lorei care i-a sensibilizat pe internauți.

Lora și-a asigurat fanii că se simte bine și le mulțumește pentru toată dragostea lor. Artista a trecut anul trecut printr-o dramă atunci când și-a pierdut cea mai dragă persoană, pe mama ei.

Sprijinul ei necondiționat a fost și este Ionuț Ghenu, iubitul său, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani.