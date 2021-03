Lora, reacții adverse după rapel! Ce simptome severe a avut artista: „Nu mă puteam ridica”

In articol:

După ce Lora a fost înlocuită în emisiune de Anna Lesko, lipsa artistei a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Ei bine, în urmă cu puțin timp, frumoasa prezentatoare TV le-a dezvăluit fanilor motivul pentru care a fost nevoită să lipsească din fața reflectoarelor.

Mai exact, Lora a mărturisit că în urma rapelului s-a simțit foarte rău.

„Marți am avut rapelul. Am ajuns acasă și prima dată m-a luat somnul, dar nu știam dacă este de la frică. M-am trezit a doua zi de dimineață, miercuri, cu o energie super bună. În timpul emisiunii m-a luat așa o chestie. Eram cu o stare de leșin, amețită și nu puteam să păstrez imaginea. Am ajuns acasă, m-am descălțat și am adormit pe canapea. M-am trezit seara pe la ora 10. M-am trezit cu migrene, febră 38, dar eu simțeam că ard mai tare.

Mă ustura carnea și nu puteam să mă ridic. Dacă mă ridicam, simțeam că îmi cade capul, eu care nu am niciodată dureri de cap. Pentru mine durerea de cap a fost anormală. Am avut aceste simptome după rapel, le-am considerat normale, însă am rămas acasă. M-am trezit a doua zi crezând că sunt bine. Eram puțin transpirată, m-am ridicat în fund pe pat, așteptam să văd dacă mi se întâmplă ceva. Când m-am ridicat să mă duc la baie eram beată fără să fiu beată. M-am ținut de pereți și am confirmat echipei că nu pot să ajung la emisiune”.

Lora[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, după ce s-a întors în emisiune, Lora a mărturisit că toate simptomele au trecut, iar în acest moment, starea sa de sănătate este bună.

„Pur şi simplu, nu mă puteam ridica. Am simţit migrene, usturime a pielii, am făcut febră. La prima doză nu am avut nimic. Sunt foarte bine, a durat mai puţin de 24 de ore nebunia, dar mi s-a recomandat să stau acasă”.

Lora s-a vaccinat cu serul anti-COVID[Sursa foto: Instagram]

Mesajul Lorei pentru fani după ce s-a imunizat cu serul anti-COVID: „Am făcut eforturi”

De teama infectării cu coronavirus, frumoasa artistă s-a vaccinat cu serul anti-COVID. În timpul vaccinului, Lora a luat telefonul în mână și a imortalizat momentul. În imagini se observă cum asistenta i-a administrat serul care o scapă de infectarea cu COVID-19. Iubita lui Ionuț Ghenu a ținut să le transmită și un mesaj fanilor.

„Cred că e al zecelea vaccin din viața mea. Am făcut eforturi să am creierii intacți... ca nah... e și cel mai faimos vaccin dintre toate pe care le-am făcut. Hai doamne ajută!”.