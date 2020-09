In articol:

Lora

Lora a transmis un mesaj neașteptat în mediul online pentru oamenii care o urmăresc de mult timp. Frumoasa aritstă susține că de-a lungul timpului s-a lovit de tot felul de persoane, care au încercat să o împiedice să evolueze. Astfel, vedeta a decis să le încurajeze pe urmăritoarele ei.

Lora, mesaj neașteptat în mediul online pentru urmăritoare

Cunoscuta interpretă de muzică ușoară a transmis un mesaj neașteptat în mediul online. Frumoasa artistă le încurajează pe urmăritoarele ei să nu se lase doborâte de nimeni și nimic. Se pare că de-a lungul carierei sale, Lora s-a confruntat cu tot felul de probleme și a cunoscut și oameni care au încercat să o împiedice să evolueze. Momentele grele prin care artista a trecut au făcut-o să reziste și mai multe, doar așa reușit să ajungă astăzi unde și-a dorit.

Interpreta de muzică ușoară, Lora

”Ai grijă de tine, draga mea. Ai grijă ce fel de oameni validezi. Puțini dintre cei care au succes și l-au construit prin calitate, iubire și respect pentru oameni. M-am lovit de impostori toată viața, de superioritatea cu care m-au tratat şi măsurând piedicile pe care mi le-au pus am realizat cât îi doare existența unora ca mine. Şi totuși am rezistat şi voi rezista. Rezistați și voi acolo unde sunteți! God is good!”, a transmis Lora în mediul online.