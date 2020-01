„Există suferințe în fața cărora iubirea privește neputincioasă. Poate fi doar un martor. O perioadă va prelua casa mea de discuri accesul la conturile mele. Gândurile voastre bune să se îndrepte către familia mea. Mulțumesc”, este mesajul pe care Lora l-a publicat pe pagina ei de Facebook.

Lora a anunțat că mama ei a murit

Duminică, la câteva zile după ce și-a anunțat reragerea de pe rețelele de soializare, Lora a publicat un mesaj dureros

a scris Lora pe Facebook și pe Instagram duminică, 26 ianuarie.

Lora, dezvăluiri în exclusivitate despre drama care i-a marcat viața

Lora a făcut dezvăluiri emoționante despre viața ei într-un interviu acordat artistei Claudiei Pavel-Cream pe pagina de Facebook Kfetele.ro.

Artista a dat detalii despre un accident, care i-a marcat viața și despre care a evitat să vorbească până acum. S-a întâmplat cu puțin timp înainte ca artista să ia decizia de a se muta la București. De fapt, se pare că această tragedie a făcut-o pe Lora să lase în urmă viața ei din Galați.

”M-am mutat la București când aveam 21 de ani, după ce avusesem un accident de mașină grav, în urma căruia era să mor. A fost una din cumpenele alea mari din viață. Atunci am simțit că există Dumnezeu, pentru că uneori mai uităm, dar eu îmi amintesc de fiecare dată când mă întorc acolo. În afară de nasul spart, nu am avut alte probleme grave. Am însă și acum o bucățică de sticlă în bărbie pe care nu vreau să o scot, o las acolo pentru că vreau să-mi amintesc...

Eu am fost ok, în schimb, cine a fost în mașină cu mine nu a fost Ok. Am reușit să trec peste traumă. Am venit la București ca o fugă, am lăsat în urmă tot. Am plecat la București cu bani de drum, undeva la 50 de lei, o geacă de piele împrumutată și un pachet ieftin de țigări. O perioadă am stat pe la prieteni”, a povestit Lora.