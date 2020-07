In articol:

La momentul actual, Lora și Ionuț sunt în țară, alături de familie și prieteni. Cei apropiați i-au așteptat cu sufletul la gură pe Lora și pe Ionuț, ținând cont și de faptul că ziua artistei a fost pe 23 iulie. Deși fanii cântăreței se gândeau că artista nu va mai merge o lungă perioadă de timp în Bali, se pare că lucrurile nu sunt chiar așa. Lora și soțul ei își doresc să se întoarcă în Bali, la anul, în luna februarie.

„Întoarcerea acasă a fost peste aşteptările noastre. Am fost foarte bine primiţi de la vamă, avionul nostru nu a mai putut să aterizeze în România din cauză că deodată e zonă roşie şi am aterizat în Sofia. De acolo a venit o firmă de transport care ne-a luat. În prima zi am aruncat bagajele în living. Nu le-am desfăcut nici acum. Am fost să ne vedem prietenii. A doua zi a fost ziua mea de naştere. Apoi am început intâlniri, studio-uri am avut şi o şedinţă foto azi”, a declarat Lora,conform Mediafax.

Lora a mai declarat: ”Blocajul ăsta a fost să-mi arate mie cât de frumoasă e viața asta când o lași să te ia prin surprindere”

„Am trecut peste stări de panică și de anxietate în primul rând din cauza faptului că fratele meu care a rămas singur, apoi din cauza faptului că eu sunt o persoană căreia i-a plăcut să fie în controlul vieții proprii”, a mărturisit artista.

"Fă Rai din ce ai"

„Într-o perioadă în care nu eram bine psihic fizic, sufletește, aveam nevoie de un alt tablou, altă energie, dar în momentul în care cineva îți ia libertatea, instinctul e să vrei să fugi acasă. Chiar dacă e mai nasol. Ce am văzut noi privind de aici spre țară, nu a fost deloc ușor ce au trăit românii.

S-au împărțit în mai multe tabere. Au fost cei care au devenit precauți, cei care au profitat de această perioadă și au făcut speculă financiară și cei care cred în teoria conspirației. Când vedeai toate taberele astea, nu mai știai pe cine să crezi.

Blocajul ăsta a fost să-mi arate mie cât de frumoasă e viața asta când o lași să te ia prin surprindere. Am învățat foarte mult despre mine și ce trebuie schimbat la mine. Eu îmi doresc să fac parte din categoria oamenilor care evaluează. E o perioadă pe care am considerat-o cadou din partea Universului și din partea mamei mele. Am simțit acest cadou ca pe o pedeapsă la început, poate pentru că am pierdut controlul. Am înțeles că acel control e doar o iluzie. E o vorbă românească: Fă Rai din ce ai. Nu știu cât de bine ar fi fost dacă aș fi rămas în România”, declara Lora.