Loredana Chivu a ajuns de urgență pe mâinile medicilor! Blondina s-a filmat de pe patul de spital

In articol:

Loredana chivu a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, după ultimele postări de pe InstaStory. Nu este vorba despre vreo fotografie în care ea apare într-o ipostază bombă, cu cele mai frumoase atuuri la vedere, ci despre probleme de sănătate ce par grave. În urmă cu câteva ore, vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare că a ajuns de urgență la spital și se pare că nu se simțea deloc bine de vreme ce a avut nevoie de îngrijiri din partea

medicilor. Ea nu a dezvăluit, însă, și care este motivul pentru care a ajuns în această stare.

Focoasa blondină a avut nevoie chiar de perfuzii pentru ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească. La scurt timp de la momentul în care s-a filmat pe patul de spital, Loredana Chivu a postat și un mesaj în care părea destul de optimistă: „Câteodată, Dumnezeu te ține un pic pe loc ca drumurile să fie din nou sigure să poți continua. Fii recunoscător pentru această așteptare”.

Loredana Chivu[Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu s-a confruntat în trecut cu probleme la rinichi

Acum câteva luni, Loredana Chivu a șocat pe toată lumea, după ce a dezvăluit că suferă de probleme la rinichi. Atunci, aceasta a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor insuportabile.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Loredana Chivu a dat în judecată trustul la care a lucrat! Bomba sexy cere despăgubiri morale de 15.000 de euro de la postul care a făcut-o vedetă! EXCLUSIV

” Totul a început când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. În timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență.

Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea.

Citeste si: Vești proaste pentru Loredana Chivu! A pierdut în instanță prima luptă cu medicul care i-a distrus posteriorul

M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng.

Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz. De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin.

Dacă, doamne ferește, nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație ”, a dezvăluit blondina în urmă cu ceva timp.