Loredana Chivu, detalii picante despre ziua ei de naștere! Cine i-a făcut o surpriză care a emoționat-o? "Nu mai e un secret pentru nimeni" | EXCLUSIV

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile.

Cine a surprins-o pe Loredana Chivu de ziua ei?

Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei.

Loredana Chivu a avut parte de o zi de naștere memorabilă. Totuși, vedeta nu se lasă și vrea să mai organizeze o petrecere aniversară, deoarece acum majoritatea încă sunt plecați prin vacanțe. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Loredana ne-a dezvăluit cine a surprins-o de ziua ei, emoționând-o enorm.

"M-am distrat, dar a fost așa ceva restrâns, o să urmeze o petrecere de ziua mea. Momentan a fost o surpriză. Se știe că toată lumea după sărbătorile de iarnă e plecată sau se recuperează din petreceri și tot timpul pe 3 ianuarie e cam greu să îmi serbez așa cum ar trebui ziua. În fiecare an o serbez cu o săptămână mai târziu. A fost o surpriză pentru mine, e ca o tradiție deja. Familia și prietenii m-au surprins.", a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai frumos cadou pentru Loredana Chivu

Loredana Chivu ne-a mai dezvăluit și care este cel mai frumos cadou pe care l-ar putea primi vreodată. Vedeta recunoaște că ține și la micile plăceri ale vieții, lucrurile materiale, doar că există și alte aspecte importante pentru ea.

"Nu pot să zic că nu mă încântă lucrurile materiale că aș minți, e plăcut să primești cadouri din partea celor dragi, dar cel mai frumos cadou e prezența lor în viața mea și să fim cu toții sănătoși. Cred că asta înseamnă cel mai mult pentru mine.", a mărturisit Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lecțiile de viață cele mai importante pentru Loredana Chivu

Loredana Chivu a trecut prin multe situații diverse din care a învățat lecții valoroase de viață. Ne-a spus și nouă câteva dintre ele, mai ales pe cele după care se ghidează în viață.

"Sunt foarte multe lecții de viață pe care le-am învățat până la vârsta asta. Dumnezeu ne pune în anumite situații mai puțin plăcute în viață, doar ca să ne învățăm niște lecții și dacă nu o facem acele situații neplăcute tind să ți se repete. Eu pot să zic că am învățat foarte multe lecții în viața asta. Principalul lucru după care mă bazez este să am întotdeauna grijă de mine, pentru că dacă o fac și mă pun pe primul loc, o să am grijă pe mai departe și de oamenii pe care eu îi iubesc și îndrăgesc. Am învățat să nu judec alte persoane, să prețuiesc foarte mult lucrurile, dar care pentru mine înseamnă mult. Nu mai e un secret demult că îmi îndrăgesc enorm familia și timpul petrecut cu ei. Încă o lecție foarte importantă pe care am învățat-o în viața asta este să prețuiesc sănătatea și timpul pe care îl petrec eu cu mine singură. Important este ca din orice situație care pe moment pare dificilă, să ne păstrăm calmul și să ne luăm de acolo lecția ca să putem trece mai departe. Întotdeauna după orice furtună răsare soarele, iar asta pentru mine este dovedită.", a precizat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

