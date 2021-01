Loredana Chivu, probleme grave de sănătate! Vedeta a chemat de urgență salvarea: ”Am crezut că mor”

In articol:

În ultima perioadă, Loredana Chivu se confruntă cu grave probleme de sănătate. În urmă cu câteva ore, frumoasa blondină a chemat de urgență salvarea, după ce a suferit o criză de rinichi.

Medicii au găsit-o pe Loredana Chivu într-o stare critică. Mai exact, diva era inconștientă.

„A fost salvarea astăzi la mine. Am făcut o criză de rinichi. 4-5 ore am crezut că mor. La un moment dat am fost inconștientă, până când a ajuns salvarea”, a declarat Loredana Chivu.

Citeste si:Loredana Chivu a vorbit despre cel mai controversat subiect. Acum aflăm dacă și-a scos sau nu coaste pentru talia de viespe!

Loredana Chivu a fost la un pas de moarte

Invitată într-o emisiune de televiziune, fosta asistentă TV și-a deschis sufletul și cu lacrimi în ochi a făcut dezvăluiri dureroase cu privire la sănătatea sa. Cu toate că fanii o știu mereu cu zâmbetul pe buze, frumoasa blondină trăiește o adevărată dramă. Loredana Chivu a fost la un pas de moarte și este nevoită să fie supusă, din nou, unei intervenții ghirurgicale.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Citeste si:Primele imagini cu Loredana Chivu, după ce a ieșit din spital! Diva, de la urgențe, direct la shopping! Imagini EXCLUSIVE

„Am făcut septicemie, era să mor pe masa de operație, acum nu am nicio soluție, e ceva general, s-a extins. Sunt foarte speriată, nici nu pot să vorbesc despre asta. O să vă spun totul, dar acum avocații mei se ocupă de lucrul acesta, plus că trebuie să fiu și eu bine psihic. Urmează o altă intervenție chirurgicală, cu anestezie generală, pentru care nu sunt deloc pregătită”, a spus Loredana Chivu, în urmă cu câteva zile.

Loredana Chivu[Sursa foto: Facebook]

După escapada din Dubai, Loredana Chivu și Simona Trașcă nu și-au mai vorbit

De-a lungul anilor, în showbiz-ul românesc, Loredana Chivu și Simona Trașcă erau cele mai bune prietene. Cele două dive erau de nedespărțit, apărând aproape la fiecare petrecere și vacanță împreună. Ei bine, chiar după escapada din Dubai, Loredana Chivu și Simona Trașcă nu și-au mai vorbit.

„Lucrurile nu au mai mers între noi în ultima perioadă, nu în Dubai. Nu ne-am certat, am luat o pauză. Pur și simplu s-au adunat multe lucruri și ne-am dat seama că una cu alta nu funcționăm. Am simțit că ceva s-a rupt între noi și nu știu de ce. Am luat decizia să nu mai vorbim. Din partea mea nu (nr. nu mai există șanse de împăcare), pentru că o dată ce simt că un om s-a îndepărtat de mine, nu mai pot să vorbesc și să fiu ca înainte”, a mai spus Loredana Chivu.