Loredana Chivu este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine de la noi din țară. Pe lângă faptul că este apreciată pentru frumusețea sa, internauții o mai plac și pentru faptul că este o fire destul de transparentă. De curând, Loredana s-a fotografiat într-o ipostază de zile mari.

Lordeana Chivu, semn obscen în văzul tuturor

Cunoscuta blondină a comis-o din nou! Într-un club din București, Loredana s-a distrat de minune alături de prietenii ei și pentru că nu putea să rateze o zi fără a posta o fotografie cu ea, vedeta și-a făcut o poză. Îmbrăcată într-o ținută sexy, care îi punea în evidență formele voluptoase, Loredana a postat o imagine cu ea pe conturile de socializare. Însă, ce i-a enervat la culme pe internauți a fost faptul că blodina a apărut făcând un scen obscen. Fanii ei au reacționat imediat și au taxat-o pe fosta asistentă de televiziune.

Loredana Chivu, probleme de sănătate

În urmă cu scurt timp, Loredana Chivu a ajuns pe mâinile medicilor. Se pare că aceasta susține că are pietre la rinichi și din această cauză a avut dureri cumplite de spate.

„Totul a început în urmă cu două zile când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. Ieri, în timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență.

Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea. Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz.”, a declarat Loredana Chivu.