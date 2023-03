Loredana Groza și soțul ei nu mai locuiesc împreună! Tatăl artistei confirmă divorțul dintre fiica lui și Andrei Boncea: "Nu se pune problema de dușmănie"

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Loredana Groza a surprins pe toată lumea atunci când a început să apară în public fără a mai purta verighetă.

De atunci au circulat tot felul de zvonuri cum că artista a divorțat de Andrei Boncea, cel care i-a fost alături mai bine de două decenii și cu care are o fiică. Însă vedeta nu a confirmat niciodată speculațiile. Recent, cel care și-a dorit să facă lumină în acest caz a fost chiar tatăl cântăreței, care a făcut câteva declarații cu privire la relația dintre fiica și ginerele lui.

Vasile Groza confirmă zvonurile despre divorțul fiicei sale

Loredana Groza are o relație strânsă cu tatăl său și nu se ferește să îi împărtășească tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

În ultimii ani, un subiect foarte discutat în presă a fost posibilul divorț dintre artistă și bărbatul alături de care și-a format o familie, Andrei Boncea. Cum vedeta a fost dintotdeauna o persoană destul de discretă în ceea ce privește viața personală, a preferat să nu comenteze nimic pe seama acestui aspect. Recent, însă, Vasile Groza, tatăl cântăreței, a spus lucrurilor pe nume. El a mărturisit că Loredana și soțul ei nu mai locuiesc împreună și a confirmat, astfel, despărțirea.Totuși, spune bărbatul, artista și Andrei Boncea au păstrat o relație bazată pe respect, de dragul fiicei lor:

„Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, a declarat scriitorul, potrivit Cancan.

Ce spune Vasile Groza despre valul de critici la adresa fiicei lui, care este blamată că ar fi apelat la operațiile estetice

Loredana Groza este o femeie foarte frumoasă și care mereu a știut cum să pună în valoare modul în care arată. De-a lungul timpului, artista a fost acuzată de nenumărate ori cum că ar fi apelat la diferite intervenții estetice pentru a rămâne mereu tânără și a avea un corp de invidiat. Vasile Groza își apără fiica și a dezvăluit că aceasta nu a apelat niciodată la astfel de proceduri și că totul se datorează genei din familia sa. Bărbatul a reamintit faptul că solista seamănă foarte mult cu bunica ei:

„Loredana nu are nicio operație estetică. Dar așa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni. Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a mai spus părintele Loredanei.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]