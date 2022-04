Lorenna, Paște cum nu ai mai auzit! Vedeta sărbătorește alături de toți fanii! "Așa îmi place să îi răsfăț" | EXCLUSIV

In articol:

Lorenna este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune plăcute din țara noastră. Mereu s-a ocupat cu voia bună și dispoziția ridicată a publicului, drept dovadă stând numeroasele apariții și succesul debordant pe care aceasta îl are.

Lorenna, Paște alături de fani

Lorenna iubește foarte mult ceea ce face și asta se vede de fiecare dată când urcă pe scenă. Artista a muncit din greu să atingă succesul pe care îl are astăzi. De Paște vrae să petreacă alături de toți oamenii dragi, însemnând atât familia, cât și fanii. Cântăreața a găsit o metodă de a-i aduce pe toți lalolaltă și să se bcuure de sărbători așa cum dorește.

Citeste si: Veste minunată pentru români, chiar de Paşte! BANI ÎN PLUS! Cine sunt beneficiarii- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"De Paște am ales să îi vizitez pe ai mei la Gherla, județul Cluj, locul meu natal. Întotdeauna mă întorc în locul meu natal cu drag. Acolo o să îmi petrec sfintele sărbători, o să mergem împreună la Înviere, o să luăm Lumină, apoi în ziua de Paște o să ciocnim ouă și o să mâncăm în familie, cum se procedează în ziua de Paște. De fapt, sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea familiei. Dar, nu o să uit nici de cealaltă familie a mea, publicul meu drag. O să am grijă să îi răsfăț pe prietenii mei de pe rețelele de socializare. O să intru live cu ei, o să îi duc cu mine peste tot, o să le arăt locuri frumoase, pentru că așa i-am obișnuit și așa îmi place să îi răsfăț. Dar, îi mai răsfăț și cu piese noi, cu live-uri pe Facebook, cum am mai spus.", a declarat Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Lorenna merge în fiecare an în America, dar nu vrea să se mute acolo! "N-aş putea să trăiesc în altă ţară!"

Lorenna, cadou de Paște pentru fanii ei

După cum am mai spus, Lorenna are o slăbiciune pentru fanii ei, pentru că ei sunt cei care au adus-o în topul celor mai îndrăgiți artiști români. Astfel, artista le-a pregătit adevărată surpriză chiar de Paște. Se pare că Lorenna a vrut să facă pe Iepurașul și i-a ieșit de minune.

"Având în vedere perioada grea rin care trecem, vreau să le urez tutoror sărbători luminate, pace, iar din partea mea o rugăciune către Dumnezeu, compusă acum, în vremurile astea grele și totodată cu ocazia sărbătorilor pascale o dedicație muzicală <<Prea multă jale în astă lume>>. Vreau să le transmit fanilor mei că îi iubesc, le mulțumesc pentru toate aprecierile și toată susținerea și nu o să îi dezamăgesc niciodată!", a mărturisit Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.