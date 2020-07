In articol:

Felix De Laet, cunoscut publicului mai ales sub numele de scenă Lost Freguencies, a vorbit la Radio Impuls, la emisiunea „Bară la bară”, despre experiența pe care a trăit-o în România.

Ce spune Lost Frequencies despre România

„Am venit de câteva ori în România, ultima oară am ajuns în toamna trecută. De fiecare dată când vin în România le spun colaboratorilor <Uite ce atmosferă minunată, ce atmosferă nebună creează românii>. Este o mulțime pătimașă. Întodeauna încerc să simt vibe-ul de la concerte, să cercetez cât mai mult, dar de cele mai multe ori plec imediat după spectacole. Ce nu mi-a plăcut când am venit în România a fost zborul, dar iubesc mulțimea, pur și simplu o ia razna. Nu îmi place că stau o singură zi când vin, aș vrea să stau mai mult. De asemenea, mâncarea este fantastică. Este adevărat, femeile din România sunt superbe, dar am prietenă. La sfârșitul lunii urmează să scot un album. Vor fi zece melodii pe care fanii nu le știu”, a spus Lost Frequencies.