LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc . Rezultate duminică, 7 noiembrie 2021. Vezi care sunt numerele norocoase de la extragerea de azi

LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Rezultatele de duminică, 7 noiembrie 2021. Duminică au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Duminica, 7 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 noiembrie, Loteria Romana a acordat 18.764 de castiguri in valoare totala de peste 1,05 milioane de lei.

Duminică, 7 noiembrie 2021, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele au fost extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de duminică, 7 noiembrie.

Numerele extrase duminică, 7 noiembrie 2021

Loto 6/49: 19, 8, 14, 48, 37, 40

Loto 5/40: 40, 1, 37, 35, 10, 39

Joker: 14, 42, 13, 40, 3, +8

Noroc: 2 7 5 6 1 5 4

Super Noroc: 6 0 2 6 4 6

Noroc Plus: 2 8 1 1 5 4

Loto 6 din 49. Reportul din 4 noiembrie 2021

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,48 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,67 milioane lei (aproximativ 541.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-012 din Galați și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6 din 49, prețul biletului fiind de

doar 5,50 lei.

Și la începutul lunii iunie, marele premiu la Loto 6 din 49, de peste 2,9 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de numai 5,50 lei. Norocosul a jucat la o agenție din Blaj, județul Alba.

Cel mai mare premiu câștigat vreodată în istoria Loteriei Române a fost la Loto 6 din 49, în anul 2013, și a valorat la vremea respectivă peste 11 milioane de euro. Câștigătorul era din Galați.

În 2019, o femeie, pensionară din Satu Mare, a ghicit numerele norocoase la Loto 6 din 49 la extragerea din 22 decembrie, iar acestea i-au adus un premiu de 4,8 milioane de euro, potrivit comunicatului transmis de Loteria Română.

Joker. Reportul din 4 noiembrie 2021

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,74 milioane lei (peste 6,21 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 248.000 de lei (peste 50.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 138.000 de lei (aproximativ 27.900 de euro).

Marele premiu la Joker nu s-a mai câștigat de aproape doi ani. La categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 73.200 de lei (peste 14.800 de euro).

Cel mai mare premiu la Joker s-a câștigat în data de 02.08.2018 și a fost în valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane de euro).

La tragerea Joker din 27 octombrie 2019, s-a câștigat la Joker un premiu de categoria I în valoare de 17.763.419,58 lei (peste 3,73 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat atunci la o agenție din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, și a fost completat cu două variante simple, prețul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Acesta a fost al doilea câștig ca valoare din istoria acestui joc.

Sursa: Loteria Română